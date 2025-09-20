Photo Art Festival abre con sus «latidos y raíces» 'Desde la fotografía: una forma crítica de ver la vida', en su 13ª edición, se inicia hoy en CNFoto con la muestra de las imágenes del Certamen de portafolios integrada por nueve autores

Guillermo Balbona Santander Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Bajo el epígrafe 'Desde la fotografía: una forma crítica de ver la vida, con sus latidos y raíces', Photo Art Festival 2025, en su 13ª edición, suma hoy a sus señas de identidad la exposición fotográfica integrada por las imágenes del Certamen de portafolios de nueve autores: Celestino Arce, César Blay, Fran Balseiro, Jorge Luis Santos García, María Rosa de Isasa, Merce Ribera , Miguel Muñiz, Rafa Bastante y Rafael Martín Sánchez. Además, se complementa con la eXPO Off de Lorena Rodríguez. Desde hoy hasta el 26 octubre el CNFoto de Torrelavega acoge la muestra que será inaugurada esta tarde a las 19.30 horas.

La exposición de estos proyectos fotográficos son el resultado de la selección de un total de 204 presentados el pasado año en el Certamen de Portafolios del Photo Art Festival. Destaca la participación del 35% de autores latinoamericanos pertenecientes a 16 países diferentes. Y también el incremento de portafolios de fotógrafas que, en esta ocasión, ha ascendido al 36%. Además de los autores seleccionados el Festival incluye el trabajo de una fotógrafa, Lorena Rodríguez en la exposición Off de este año. Este espacio, presentado al margen de la selección general, pretende dar una oportunidad especifica a los jóvenes, con independencia de que, también, puedan ser seleccionado entre los nueve finalistas. Todos los trabajos hablan de circunstancias personales, de compromisos, de enfoques íntimos, pero siempre, basados en ideas muy meditadas.

Miguel Muñiz. DM

Feliciano López Pastor, que ejerce el comisariado del Photo Art Festival, sostiene, bajo el lema 'Desde la fotografía: una forma crítica de ver la vida, con sus latidos y raíces', que la propuesta que se obtiene del certamen es «como la vida misma y lo que acontece», y como tal encierra un cierto aspecto de desesperanza. Todos los trabajos apuntan a «una reflexión sobre lo que pasa a nuestro alrededor, poniéndolos en un primer plano haciéndonos testigos directos de los hechos». Celestino Arce presenta un trabajo sobre la infancia en Gaza, mucho antes de la situación actual, pero con la intención de que recordemos estas fotografías que ya hablaban de ruinas y de una vida casi imposible para la infancia». Miguel Muñiz ofrece una narrativa de las duras condiciones de vida en la zona gallega de Estaca de Bares. María Rosa de Isasa presenta un reportaje con gran valor social, en una zona depauperada de la gran ciudad, de Madrid, donde los vertederos y la vida se mezclan y los restos de unos pueden llegar a ser los necesarios enseres de otros. Rafael Bastante pone ante los ojos las circunstancias más difíciles de la vida, cuando ésta nos hace ser conscientes de su temporalidad, sobre todo en esos instantes, los últimos momentos, cuando es necesaria la ayuda de otras personas en la recta final. Fran Balseiro habla de los caminos olvidados, de esos que la marcha de los antiguos pobladores ha dejado sin compañeros a los que siguen. Mercé Ribera cuenta situaciones inquietantes, entre las que se encuentra reflexionar sobre los sueños y lo que estos, como compañeros de un tercio de nuestra existencia, van apareciendo en esa pantalla de cine en la que entramos cuando el sueño nos vence. Cesar Blay dibuja la historia íntima de una pareja y explora la fragilidad de las relaciones contemporáneas.

César Blay. DM

Rafael Martín Sánchez, con un trabajo sobre las tradiciones de la península ibérica que se mantienen vivas a pesar del paso del tiempo; tradiciones que, según palabras del propio autor: se consideran 'ritos' rescatados por los propios protagonistas y presentados aquí en sus fotografías.

Finalmente Santos García aborda una tradición religiosa en Venezuela. Todos los trabajos que se exponen, seleccionados desde la óptica de la calidad, tratan temas de denuncia, inquietud, solidaridad, reflexión, inseguridad y condolenia; «circunstancias que en estos tiempos es necesario explorar», subraya López Pastor.

Por otra parte, los Talleres 2025, enmarcados en 'El universo íntimo. Fotografía sin cámara (Quimigramas)' serán impartidos por Julio Álvarez Yagüe los días 27 y 28, que propone una mirada hacia los lenguajes menos explorados dentro del amplio universo de la fotografía. Por una parte no utiliza los medios mecánicos para la realización de imágenes fotográficas, pero sí los materiales del pasado más cercano de la fotografía analógica.

Finalmente, López Pastor y Daniel Belinchón conducen 'El proyecto personal. Construcción filosófica y formal. Presentación del proyecto a subvenciones autonómicas y estatales, que imparte Feliciano Barrera este fin de semena. Una acción formativa de educación artística que suponga una mejora cualitativa de las aptitudes, conocimientos y habilidades de los participantes.