PHotoEspaña trae la imagen del Santander 'estereoscópico' e inédito de Liborio Porset

La daliniana «persistencia de la memoria» fue la idea a la que recurrió Eva Guillermina Fernández, directora general de Cultura, para definir la identidad ... de la doble muestra fotográfica que acoge la Biblioteca Central de Cantabria durante el verano de la mano de PHotoEspaña: 'Chile. Martin Gusinde Voces de la Patagonia' (ver página 12) y Liborio C. Porset. Su fotografía estereoscópica retrató Santander durante sus visitas veraniegas a la ciudad en los inicios del siglo XX. Archivo, rescate, miradas inéditas, patrimonio visual se aúnan tras 'Santander 1900-1920', una exposición que permite acceder a miradas de la ciudad y contrastarlas con el vínculo de cada ciudadano en su construcción del pasado.

Comisariada por Carlos González Ximénez, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, y PHotoEspaña han convertido la sala Concepción Arenal en una paisaje de reproducciones y escenificación de ese blanco y negro que supone acceder por primera vez a la visión de España del inicio de siglo que dejó el testimonio de Porset.

Pionero de la fotografía estereoscópica, sus imágenes tridimensionales ofrecen «una visión única de Santander antes del incendio de 1941, capturando la vida burguesa y la influencia de la familia real en la ciudad».

En el último tercio del XIX, la burguesía se aficionó a la fotografía, «generando nuevos códigos visuales influidos tanto por la estética del cinematógrafo y el incipiente fotoperiodismo como por la fotografía profesional».

Los operadores aficionados recreaban, por medio de sus placas, la vida, los usos y costumbres instalados en la regencia de María Cristina y primeros años del reinado de Alfonso XIII.

Liborio C. Porset fue un pionero de la fotografía estereoscópica. Imagen de El Sardinero con el Palacio al fondo. Liborio Porset 1 /

La fotografía estereoscópica, muy apreciada en la época, consistía en realizar una doble toma mediante una cámara provista de dos objetivos y un solo obturador, de forma que ambas lentes captaban a la vez cualquier imagen, impresionada por separado en dos espacios de la placa negativa. Una vez positivada y copiada en papel o cristal, la imagen debía contemplarse con unos visores especiales que producían en el espectador una impactante sensación de profundidad y tridimensionalidad. Un dispositivo en el espacio de la muestra, inaugurada ayer, permite tener el conocimiento directo y la experiencia de ese contacto con la imagen, al cabo la estereoscopía como origen del 3D.

Liborio C. Porset (Bilbao, c. 1850-Madrid, c. 1920) fue un personaje curioso, poeta, corredor de seguros, dueño de una sastrería de renombre en la calle Sevilla de Madrid y estereoscopista aficionado. De clase acomodada, viajaba con frecuencia y veraneaba en Santander, ciudad que inmortalizó a través de cientos de placas tridimensionales inéditas en el primer cuarto del siglo XX.

La exposición presenta por primera vez una selección de fotografías realizadas por Porset en Santander, ciudad en la que veraneó a partir de 1912, al igual que muchos burgueses atraídos por la presencia de la familia real en el Palacio de la Magdalena. Las imágenes que se conservan ofrecen una visión «privilegiada de la ciudad».

La programación de PHotoEspaña 2025 en Santander, que se configura por seis exposiciones, -una ya celebrada en el Faro y otra ya inaugurada en el Museo de Altamira-, continuará el día 18 en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Su sala Ángel de la Hoz exhibirá una retrospectiva de Ruth Orkin, con más de 40 imágenes que recorren tres décadas de su trayectoria en el fotoperiodismo, incluyendo trabajos publicados en revistas como Life y una selección vinculada a su participación en el cine independiente.