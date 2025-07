55 pianistas, 840 repeticiones y 18 horas

El piano se convierte, desde las seis de la tarde de hoy, en protagonista de una singular experiencia entre el homenaje, el aniversario y ... la acción artística. La Fundación Gerardo Diego reúne en su sede a más de medio centenar de pianistas para un homenaje a Erik Satie. Bajo el epígrafe «He cambiado y el mundo ha cambiado», tendrá lugar la interpretación durante diecisiete horas de 'Vexations', de Satie, tal como avanzó El Diario. Son 55 pianistas voluntarios que abordarán de manera ininterrumpida la interpretación de las 840 repeticiones que requiere la obra, coordinados por los músicos Luis Aracama y Esteban Sanz Vélez.

La sesión se inicia hoy, en conmemoración del Centenario del compositor, a las 18 horas y se extenderá hasta mañana miércoles, día 2, a las 13 horas (aproximadamente, entre 18 y 20 horas). La propuesta está organizada por la Fundación Gerardo Diego, con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

Hoy se cumplen cien años de la muerte de Erik Satie. Para conmemorar esta fecha, la entidad que lleva el nombre del poeta santanderino, también pianista y autor de una ingente obra de escritos musicales ha organizado una experiencia única, una acción artística ininterrumpida y colectiva centrada en la interpretación pianística íntegra de 'Vexations, obra singular en la historia de la música'.

Una breve pieza para piano escrita por Satie en 1893, en cuya partitura, de tan solo 152 notas, estampó una indicación intrigante y legendaria: «Para tocar 840 veces seguidas...». Así, lo que planteaba el compositor no era una pieza musical al uso, sino una experiencia radical que, de llevarse a cabo, transformaría tanto a quien tocara esa música como a quien la escuchase. Y, precisamente, «He cambiado y el mundo ha cambiado» es la frase que acertó a decir el compositor americano de vanguardia John Cage (1912-1992) cuando estrenó con diez amigos (y dos más de reserva) la obra en el Pocket Theatre de Nueva York, en 1963.

18:40´? de Aracama, creada para ser tocada mentalmente, sirve de reconcimiento a John Cage, descubridor de la pieza de Satie

La acción cultural se desarrollará en la sede de la Fundación santanderina con una duración estimada de entre dieciocho y veinte horas ininterrumpidas, y está abierta a quienes deseen asomarse como espectadores en cualquier momento de esas largas horas. El público podrá entrar y salir de la sala en cualquier momento, pudiendo ubicarse en aquella zona que estime más oportuna. Durante el concierto se proyectará un vídeo creado para la ocasión por el pianista Luis Aracama. En paralelo, en un segundo piano, los asistentes podrán interpretar 18:40?, una obra de Luis Aracama creada específicamente para ser tocada mentalmente durante la realización de 'Vexations'. Un doble homenaje de Aracama, por un lado, a la pieza de Satie, y por otro, al compositor norteamericano John Cage, descubridor de la misma. Más concretamente es un homenaje a su obra 4'33'', posiblemente la composición más famosa del autor norteamericano.

Cage mismo consideró 4'33'' como su obra más importante, anotando: «Pienso siempre en ella antes de escribir la pieza siguiente» (Montague, en 1982). El autor pensó en una pieza silenciosa como parte de una crítica social del gusto musical medianamente cultivado, y de la mercantilización del arte a través de «la industria musical/ mundo del espectáculo». Al respecto escribió: «El sonido tiene cuatro características: altura, timbre, intensidad, y duración. El sonido tiene un opuesto y necesario coexistente, es el silencio. De las cuatro características del sonido, solamente la duración concierne a ambos: sonido y silencio. Por lo tanto, una estructura basada en duraciones (rítmica: frase, intervalos de tiempo) es apropiada (se corresponde con la naturaleza del material), mientras que la estructura armónica no es apropiada (derivada de la altura, que en el silencio no existe)».

Partiendo de estos planteamientos y teniendo en mente el silencio como premisa, Luis Aracama ha escrito una obra cuya duración sea exactamente la misma de las 'Vexations', duración no establecida y dependiente del tiempo que dure la interpretación de la obra del compositor francés. Las notas escogidas son las pertenecientes al nombre CAGE, letras que musicalmente corresponden a las notas C: do, A: la, G: sol, E: mi. Estas notas deberán ser repetidas en distintas alturas hasta llegar a un total de 840, número de repeticiones que se suelen realizar en la interpretación de las 'Vexations'. Dichas notas deberán estar bloqueadas de manera que únicamente «puedan sonar en la mente del intérprete, y que mejor manera para evitar que suenen que eliminarlas del teclado».

El intérprete, por lo tanto, podrá ser cualquier persona que asista a la performance de Vexations, sentándose en el piano, permaneciendo inmóvil e intentando sentir aquello que sensorialmente está sucediendo en la sala. Cada interpretación de la obra genera que esta cambie de nombre. Actualmente, 18:40´? se denomina también 18:39´:53« tras su estreno en 2014. «Muy posiblemente mañana, en la Fundación Gerardo Diego, vuelva a tomar un nuevo nombre», opinan los organizadores.