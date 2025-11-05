El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Detalle de una de las instalaciones de la muestra en el Casyc . FC

Pilar Cossío teje trayectos y lenguajes de arte y vida, en su regreso expositivo a Santander

El Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria inaugura hoy en su laboratorio de ideas, 'Madeleine-Bastille', entre collages, objetos e instalaciones, entre la memoria y el olvido

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

'Madeleine/Bastille. Laboratoire' es el epígrafe del regreso de alquien que nunca se fue. Pilar Cossío ha entrelazado y urdido lugares, geografías, deseos y ... sueños en un viaje continuo de ida y vuelta. El Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria (hoy, inauguración a las19 horas) es el escenario de su nueva estación cántabra, enésimo eslabón de una cadena que se inició en los setenta y que nunca se ha detenido. Londres, París, Beirut, Italia... se suceden en el tiempo como escenarios de una construcciónde arte y vida. Pilar Cossío es una figura consolidada, una de las artistas más internacionales. Hoy vive entre París y Santander. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y en Bellas Artes (pintura), por la Escuela de Bellas Artes de Florencia, Italia. Fernando Zamanillo ya destacó en su día que París «representa la estancia más dilatada y definitiva de la artista». Una ciudad que ha convertido en su «bureau pour femme, desde el que experimentar poéticamente con todo su gran equipaje de la memoria; desde donde seguir inventando y rehaciendo las metáforas que emanan lúcidas de su interior».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  3. 3

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  4. 4 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  7. 7 Las ruinas de La Remonta
  8. 8 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Prohibido pagar para formarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pilar Cossío teje trayectos y lenguajes de arte y vida, en su regreso expositivo a Santander

Pilar Cossío teje trayectos y lenguajes de arte y vida, en su regreso expositivo a Santander