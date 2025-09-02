El pintor cubano Ernesto Núñez expone 'La Familia' en el Centro Cívico Tabacalera

Guillermo Balbona Santander Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pintor cubano Ernesto Núñez inaugura en Santander su exposición 'La Familia'. Será el próximo jueves, a las19.30 horas, en el Centro Cívico ... Tabacalera donde reunirá sus obras en una muestra que fusiona cubismo y arte pop a través de «un recorrido visual lleno de color, dinamismo y fuerza». La exposición reúne una veintena de obras inéditas en las que Núñez aborda temas universales como la familia, la figura de la mujer, la mezcla de culturas, el beso y la celebración. Con esta serie, el pintor consolida una clara evolución en su trayectoria artística desarrollada en los últimos años en Santander, ciudad donde reside tras sus inicios en Cuba como pintor e ilustrador. La muestra forma parte de la programación expositiva de Tabacalera en 2025, impulsada por la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, que apuesta por dar visibilidad a seis jóvenes pintores emergentes dentro del tejido artístico de la ciudad. En noviembre el pintor Pablo Diego clausurará la programación.

'La Familia', en palabras de Núñez, es una «travesía visual que explora cuerpo, identidad y memoria desde una mirada íntima y territorial. A través de pintura, gráfica e instalación, construyo una narrativa de fragmentación, tránsito y pertenencia». Su proyecto pictórico «explora la fusión entre cubismo y arte pop, creando obras donde el color y la fragmentación construyen narrativas visuales cargadas de simbolismo. A través de figuras humanas, elementos culturales y escenas cotidianas, busca generar un diálogo entre tradición y modernidad, entre lo íntimo y lo colectivo». Fusiona el cubismo y el arte pop en obras llenas de color, humor e ironía, donde la psicología y la percepción juegan un papel central. Su trabajo, expuesto en Cuba, México y España, «explora la identidad, la tradición y la cultura contemporánea, invitando al espectador a un diálogo entre lo visual y lo emocional. Ernesto Núñez trabaja «con materiales imperfectos: pigmentos, colores mal dosificados y marcos antiguos que recupero y transformo. El error y lo olvidado se convierten en parte esencial de mi lenguaje pictórico», confiesa. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de octubre.

