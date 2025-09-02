El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'La Familia', acrílico sobre lienzo, 2025. Ernesto Núñez

El pintor cubano Ernesto Núñez expone 'La Familia' en el Centro Cívico Tabacalera

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El pintor cubano Ernesto Núñez inaugura en Santander su exposición 'La Familia'. Será el próximo jueves, a las19.30 horas, en el Centro Cívico ... Tabacalera donde reunirá sus obras en una muestra que fusiona cubismo y arte pop a través de «un recorrido visual lleno de color, dinamismo y fuerza». La exposición reúne una veintena de obras inéditas en las que Núñez aborda temas universales como la familia, la figura de la mujer, la mezcla de culturas, el beso y la celebración. Con esta serie, el pintor consolida una clara evolución en su trayectoria artística desarrollada en los últimos años en Santander, ciudad donde reside tras sus inicios en Cuba como pintor e ilustrador. La muestra forma parte de la programación expositiva de Tabacalera en 2025, impulsada por la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, que apuesta por dar visibilidad a seis jóvenes pintores emergentes dentro del tejido artístico de la ciudad. En noviembre el pintor Pablo Diego clausurará la programación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 ð¢ Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El pintor cubano Ernesto Núñez expone 'La Familia' en el Centro Cívico Tabacalera

El pintor cubano Ernesto Núñez expone &#039;La Familia&#039; en el Centro Cívico Tabacalera