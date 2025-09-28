El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
«Los garfios brillan en las manos de los estibadores, el olor a chocolate lo inunda todo»... Imágenes: Luis Otí

'Portuarios, 1990', Luis Otí arriba en el CDIS

El fotógrafo santanderino regresa este otoño a un espacio expositivo con las series de un reportaje que documentó el duro trabajo abordado en «esa parte de la ciudad tan alejada de las miradas»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El garfio a punto de enganchar el saco. En el encuadre combaten los límites de mar y tierra. El territorio encendido en blanco y negro ... desprende su sonido inherente. La fotografía con su textura arrastra la dureza cotidiana. Es el hábitat intransferible de un ecosistema que mira con sentido y luz propia. 'Portuarios, 1990', una colección de imágenes a modo de reportaje, rescata la fotografía del profesional y creador santanderino Luis Otí en su proyección expositiva. Las imágenes del santanderino centrarán la propuesta del último trimestre del año y enlace con 2026 en la programación del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), coordinada por Manuela Alonso Laza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  5. 5

    La cuna del duelo y la despedida
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado
  10. 10 Begoña Gómez planta al juez Peinado en la citación para que le concrete su imputación en la causa por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Portuarios, 1990', Luis Otí arriba en el CDIS

&#039;Portuarios, 1990&#039;, Luis Otí arriba en el CDIS