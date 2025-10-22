La presidenta del Louvre pide que instalen una comisaría de policía en el museo Laurence des Cars hizo este anuncio durante una comparecencia en la que confirmó haber presentado su dimisión ante la ministra de Cultura, que la rechazó

Enric Bonet París Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:47

La presidenta del museo del Louvre, Laurence des Cars, ha pedido este miércoles que instalen una comisaría de policía en el interior de la infraestructura museística más visitada en el mundo. Hizo este anuncio más de 72 horas después del espectacular robo del domingo y en el primer día en que el Louvre ha vuelto a abrir sus puertas. «Quiero pedir al Ministerio del Interior que examine la viabilidad de la instalación de una comisaría», ha declarado Des Cars ante la comisión de asuntos culturales del Senado.

La primera mujer en dirigir este símbolo mundial de la cultura francesa ha comparecido durante la tarde ante la Cámara Alta en medio de una intensa polémica en Francia por la seguridad en el Louvre. Ha causado incredulidad la facilidad con la que cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX. «A pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, hemos fracasado», ha admitido Des Cars, que lleva las riendas de la institución desde 2021.

La presidenta del Louvre ha reconocido el «estado preocupante de las instalaciones de seguridad en el museo». También ha admitido la importancia que tuvo la falta de cámaras de videovigilancia para evitar el atraco, especialmente en la parte exterior de la monumental institución cultural. «Hay un punto débil en el Louvre (…). Es su vigilancia exterior», ha dicho. Por ese motivo, los agentes de seguridad no vieron que los ladrones instalaron una camioneta con una escalera eléctrica para hacer mudanzas que les permitió acceder directamente a la primera planta, donde se encuentra la galería de Apolo.

Dimisión rechazada por la ministra de Cultura

Tras el bochornoso atraco, Laurence des Cars se encuentra contra las cuerdas. Ese grave incidente coincidió con la filtración de un informe del Tribunal de Cuentas bastante crítico con la gestión de la seguridad del museo. En ese documento se denunciaba el retraso «persistente» y «considerable» en la instalación de cámaras de videovigilancia. Solo están presentes en todas las salas dedicadas a las exposiciones temporales y mucho menos en otras partes internas y externas del museo, ubicado en un antiguo palacio real en el corazón de París.

El semanario de investigación Le Canard enchaîné criticaba este miércoles que la presidenta del Louvre «solo se ha interesado muy recientemente por la seguridad de las obras» y que su prioridad han sido los proyectos de colaboración con los mecenas. Ante las exigencias de que dimita o la destituyan, Des Cars ha anunciado esta tarde que el domingo presentó su dimisión ante la ministra de Cultura, Rachida Dati, que la rechazó. La Fiscalía de París considera que el valor de los objetos desaparecidos es de 88 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor robo de los últimos 15 años en una institución cultural de la capital francesa.

Temas

cultura

Francia