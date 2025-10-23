Un proyecto inédito de La Ortiga revela el impacto cultural en el bienestar emocional

La asociación cultural Ortiga Colectiva ha diseñado un programa inédito configurado por talleres y un encuentro «para demostrar el impacto que genera la cultura en ... nuestro bienestar emocional». 'Crear, participar, celebrar: cultura y salud mental', una propuesta reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, abordará susactividades en diversos espacios y ha previsto en Enclave Pronillo, sede de la FSC, celebrar el encuentro final del proyecto el 24 de noviembre.

El objetivo es «demostrar el impacto positivo que genera la cultura en nuestro bienestar emocional y la necesidad de saber acompañar en los desasosiegos del sector cultural, en ocasiones invisibilizados. El programa, que ya ha celebrado varias actividades online, trata de generar nuevos imaginarios, nuevas narrativas y prácticas que pongan en diálogo las disciplinas culturales y la salud mental comunitaria para abordar y reflexionar en torno a algunas de las preocupaciones que compartimos desde una perspectiva ecosocial, cultural, política y de comunidad.

En concreto, de aquí a finales de noviembre, se desarrollarán tres talleres y un encuentro final junto a agentes culturales y profesionales de la salud mental, la administración pública y el tejido asociativo. Así, el día 5 de noviembre en La Fábrica de Creación transcurrirá el taller 'Música y emociones' dirigido por Nazim Zárate, saxofonista, compositor y director creativo de dilata experiencia.

Zárate fue uno de los fundadores de Redera Estudio Creativo. Combina creación, dirección musical y mediación cultural y su trabajo se basa en la conexión entre arte, territorio y comunidad desde la reivindicación de las emociones. En este taller, para el que no es necesario tener experiencia previa, los participantes explorarán las conexiones que existen entre música y emoción desde la creación colectiva. «Descubrir herramientas digitales y experimentar con sonidos que forman parte de la vida cotidiana y crear una pieza musical» en común son los fundamentos. El programa continuará el lunes 17 en Enclave Pronillo con un taller presencial sobre cuidados colectivos cuyas plazas son limitadas. En esta actividad participan Helena Samperio, psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta de pareja y de familia acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, divulgadora y codirectora del programa Encuentrax de Psicoterapia de medias judiciales del Gobierno de Cantabria.

Junto a Helena intervendrá María Montesino, socióloga e investigadora, especializada en procesos y metodologías participativas, laboratorios ciudadanos, mediación cultural y ciencia ciudadana. María forma parte de la Asociación Internacional de Sociología y en diversos grupos de trabajo de la Federación Española. En este taller se abordará la relación entre cultura comunitaria, salud mental, cuidados y bienestar a través de dinámicas participativas. La idea es «reflexionar sobre el autocuidado individual y colectivo, sobre las prácticas y tipos de cuidados que aplicamos, las creencias limitantes y las estrategias necesarias para integrar hábitos saludables en nuestros trabajos.»

El martes 18 se ha programado un taller online bajo el título 'Tres colapsos y tres ecologías: psíquica, social y terrestre' dirigido por Amador Fernández-Savater, investigador independiente, activista y editor. Ha participado en diferentes movimientos colectivos y en estos últimos años ha publicado 'La fuerza de los débiles: ensayo sobre la eficacia política' (Akal, 2021) y 'El eclipse de la atención' (Ned, Ediciones, 2023).

El objetivo de este conversatorio es «reflexionar sobre los desafíos globales a los que nos enfrentamos desde la filosofía, la antropología y la cultura comunitaria». La idea es crear puentes entre el pensamiento y la acción cultural ante un contexto de crisis contemporánea. «¿Qué papel tiene la cultura comunitaria y los derechos culturales para construir futuros más habitables?».

El malestar común

A lo largo del programa, se realizará una investigación-acción para crear una conjunto de herramientas que pueda ayudarnos a identificar el malestar común, detectar patrones e intentar prevenirlos desde las prácticas de salud mental comunitaria. El resultado se compartirá con el público interesado en un encuentro abierto que se celebrará el lunes 24 en Enclave Pronillo. Para inscribirse en los talleres es necesario reservar plaza. Las propuestas comenzaron el pasado día con María Sánchez y Karina Rocha, trabajadora social y pedagoga sobre «literatura y salud mental comunitaria». Una semana después, Seila Fernández Arconada, artista e investigadora multidisciplinar; y la psicóloga Helena Samperio, dialogaron vía online sobre la práctica artística y los cuidados.