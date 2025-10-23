El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nazim Zárate, saxofonista y compositor dirigirá un taller. DM

Un proyecto inédito de La Ortiga revela el impacto cultural en el bienestar emocional

'Crear, participar, celebrar: cultura y salud mental', propuesta de la asociación Colectiva, celebrará en varios espacios de Santander talleres y encuentros

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:33

Comenta

La asociación cultural Ortiga Colectiva ha diseñado un programa inédito configurado por talleres y un encuentro «para demostrar el impacto que genera la cultura en ... nuestro bienestar emocional». 'Crear, participar, celebrar: cultura y salud mental', una propuesta reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, abordará susactividades en diversos espacios y ha previsto en Enclave Pronillo, sede de la FSC, celebrar el encuentro final del proyecto el 24 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  2. 2

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  5. 5 Los tesoros del sabor cántabro
  6. 6

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  7. 7

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  8. 8

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  9. 9

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un proyecto inédito de La Ortiga revela el impacto cultural en el bienestar emocional

Un proyecto inédito de La Ortiga revela el impacto cultural en el bienestar emocional