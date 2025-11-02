'Puntos de Fuga' continúa con proyecciones dedicadas al cine de autor y experimental

La quinta edición de la Muestra de Cine Puntos de Fuga, que se celebra tanto en el Centro Cultural Doctor Madrazo como en la Filmoteca, ... prosigue durante los meses de noviembre y diciembre bajo la organización de Cineinfinito con el apoyo del Ayuntamiento de Santander. Esta iniciativa mantiene su espíritu de ofrecer un espacio para redescubrir películas poco reconocidas o injustamente olvidadas, y ponerlas en diálogo con otras propuestas de programación y difusión cinematográfica que conviven en la ciudad.

La programación se articula en varios ejes. La retrospectiva dedicada a Chantal Akerman permite recorrer diferentes momentos de la trayectoria de una de las cineastas más influyentes del siglo XX, cuya mirada radical sobre el tiempo, el espacio y la vida cotidiana transformó el lenguaje del cine moderno. Se reúnen tanto sus obras tempranas como trabajos de madurez, en los que lo íntimo y lo político dialogan con una intensidad única.

La segunda línea está dedicada a Yvonne Rainer, bailarina, coreógrafa y cineasta, figura clave en el cruce entre danza posmoderna y cine experimental. Sus películas, atravesadas por el minimalismo y la reflexión feminista, cuestionan la manera en que el cuerpo femenino ha sido tradicionalmente representado en el cine de consumo, y ofrecen una experiencia que combina rigor conceptual con una energía profundamente política.

Otro bloque se centra en 'La experiencia Diagonal', un recorrido por la filmografía de esta productora francesa que en los años setenta reunió a autores como Paul Vecchiali, Jean-Claude Biette o Marie-Claude Treilhou. Sus películas, a menudo realizadas con presupuestos modestos, se caracterizan por la libertad formal, el interés por la vida cotidiana y la voluntad de renovar los códigos del cine francés más allá de la Nouvelle Vague. El ciclo incluirá un homenaje a Jean-Claude Biette, cineasta de culto cuya obra aún espera un reconocimiento amplio

«Consolidar un ciclo como Puntos de Fuga supone apostar por una forma de entender el cine como arte y como espacio de reflexión», señala la concejala de Cultura Noemí Méndez, quien destaca el trabajo «riguroso, apasionado y sostenido en el tiempo de Cineinfinito». En apenas cinco ediciones, Puntos de Fuga se ha consolidado como un proyecto de referencia en Santander para el encuentro entre cine clásico, contemporáneo y experimental.

Este mes se abre con la culminación de la retrospectiva dedicada a Akerman y, asimismo, seguirá la retrospectiva dedicada a Babette Mangolte, fotógrafa y cineasta estrechamente vinculada a Akerman y Rainer, cuya obra recorre desde la experimentación fílmica hasta el registro del arte performativo y coreográfico en el Nueva York de los años 70 y 80.

En paralelo, se iniciará el bloque 'La experiencia Diagonal' que rendirá homenaje a Biette, cineasta de culto, y contará con la participación del crítico santanderino Fernando Ganzo, redactor jefe adjunto de la revista Cahiers du cinéma. También continuará el ciclo 'Tres cineastas filipinos: Lino Brocka, Mike de Leon y Marilou Diaz-Abaya', que ofrece una visión crítica de la realidad social filipina durante la dictadura de Ferdinand Marcos a través de películas restauradas y de enorme valor histórico y estético. Por su parte, la sección 'Archipiélago 16' regresará con proyecciones en formato original de 16 mm, dedicadas este año al cineasta y artista visual italiano Paolo Gioli, figura esencial del cine experimental europeo.

La programación se completará, ya diciembre, con sesiones especiales que incluirán películas de Lav Diaz, Manoel de Oliveira y Pat O'Neill, tres autores de trayectorias muy distintas pero unidos por la radicalidad de sus propuestas.