Chantal Akerman explora la vida cotidianay la identidad femenina. DM

'Puntos de Fuga' continúa con proyecciones dedicadas al cine de autor y experimental

Organizado por Cineinfinito, este proyecto de referencia, abre el mes con la culminación de la retrospectiva dedicada a Chantal Akerman

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La quinta edición de la Muestra de Cine Puntos de Fuga, que se celebra tanto en el Centro Cultural Doctor Madrazo como en la Filmoteca, ... prosigue durante los meses de noviembre y diciembre bajo la organización de Cineinfinito con el apoyo del Ayuntamiento de Santander. Esta iniciativa mantiene su espíritu de ofrecer un espacio para redescubrir películas poco reconocidas o injustamente olvidadas, y ponerlas en diálogo con otras propuestas de programación y difusión cinematográfica que conviven en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

