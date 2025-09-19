El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mariel Escobar, con el Faro de Oro, Javier Porta, Nahikari Ipiña, Itsaso Arana y Florencia Paz Domínguez. Alberto Aja

'Lo que queda' y 'Nancy' se reparten el triunfo del noveno Festival de Cine de Santander

'La naturaleza de las cosas invisibles' y 'Valle blanco, gallo negro' completaron el palmarés de Óperas Primas en la clausura del certamen que tuvo lugar en el Centro Botín

Rosa M. Ruiz
Pilar González Ruiz

Rosa M. Ruiz y Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Con las emociones que representa subirse a un escenario para ver reconocido el trabajo de muchos meses, de años incluso, vibró ayer noche el ... Auditorio del Centro Botín. El Festival de Cine de Santander clausuró su novena edición, la del cambio en la dirección del certamen a manos de Júlia Olmo, entregando los premios a las mejores películas de la categoría Óperas Primas. Tras el photocall por el que pasaron invitados, autoridades y nominados, fueron resolviéndose las incógnitas. Así la película argentina 'Lo que queda', de Mariel Escobar, recibió el Faro de Oro a Mejor Ópera Prima «por la sutileza, la sensibilidad y la justa distancia para contar una historia de duelo ubicado en el presente y también en la memoria». Un galardón que emocionó a su directora, quien aprovechó su discurso de agradecimiento para lamentar la mala situación que atraviesa la industria del cine en su país, y que recogió acompañada de la productora Florencia Paz Domínguez. Fueron los tres miembros del jurado: Nahikari Ipiña, (presidenta), Itsaso Arana y Javier Porta Foz, los encargados de entregar el Faro.

