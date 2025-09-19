'Lo que queda' y 'Nancy' se reparten el triunfo del noveno Festival de Cine de Santander

Con las emociones que representa subirse a un escenario para ver reconocido el trabajo de muchos meses, de años incluso, vibró ayer noche el ... Auditorio del Centro Botín. El Festival de Cine de Santander clausuró su novena edición, la del cambio en la dirección del certamen a manos de Júlia Olmo, entregando los premios a las mejores películas de la categoría Óperas Primas. Tras el photocall por el que pasaron invitados, autoridades y nominados, fueron resolviéndose las incógnitas. Así la película argentina 'Lo que queda', de Mariel Escobar, recibió el Faro de Oro a Mejor Ópera Prima «por la sutileza, la sensibilidad y la justa distancia para contar una historia de duelo ubicado en el presente y también en la memoria». Un galardón que emocionó a su directora, quien aprovechó su discurso de agradecimiento para lamentar la mala situación que atraviesa la industria del cine en su país, y que recogió acompañada de la productora Florencia Paz Domínguez. Fueron los tres miembros del jurado: Nahikari Ipiña, (presidenta), Itsaso Arana y Javier Porta Foz, los encargados de entregar el Faro.

En cuanto a las interpretaciones, premio otorgado por Aisge, Luciano Zito recibió el Faro de Plata a Mejor Interpretación Masculina por el filme que también dirige, 'Nancy', «por la sutilidad del retrato de un ambiguo antagonista poliédrico y sincero».

EL PALMARÉS Faro de Oro Mejor Ópera Prima 'Lo que queda', de Mariel Escobar.

Faro de Plata Mejor Interpretación Masculina Ex aequo para Malena Filmus ('Lo que queda') y Camila Perarla ('Nancy').

Faro de Plata a Mejor Guion Ópera Prima 'La naturaleza de las cosas invisibles', de Rafaela Camelo.

Faro Sostenibilidad 'Valle blanco, gallo negro', de Álex Galán.

Faro de Plata Premio del Público 'La búsqueda de Martina' de la cineasta Marcia Faria.

Premio Sundance TV 'La naturaleza de las cosas invisibles' de Rafaela Camelo.

Invitado de honor Rodrigo Sorogoyen.

Su réplica femenina fue a parar, ex aequo a su compañera de reparto, Camila Peralta «por construir un personaje esquivo y herido, desde el misterio y el sentido de clase» y a Malena Filmus, de 'Lo que queda', «por encarnar con inteligencia, sutileza y sin complacencias el conflicto entre tiempos, identidades, amores y vidas pasadas».

Por «amalgamar con fluidez y gracia personajes de diferentes edades y ubicarlos con vitalidad en situaciones diversas y tradiciones ancestrales recuperadas», el Faro de Plata a Mejor Guión Ópera Prima recayó en el filme brasileño 'La naturaleza de las cosas invisibles», un premio entregado por Fipca y que recogió su directora Rafaela Camelo.

Ampliar Marcia Faria recogió de manos de la concejala Noemí Méndez el Faro de Plata Premio del Público. Alberto Aja

Álex Galán, por «su aproximación sostenible e integradora llena de humor y una apuesta de cooperación dentro y fuera de la pantalla» recibió el Faro Sostenibilidad por 'Valle blanco, gallo negro', la película que abrió el certamen hace seis días.

A estos reconocimientos se añadió el Faro de Plata Premio del Público, que con sus votos deciden los espectadores y que fue a parar a 'La búsqueda de Martina', una producción brasileña y uruguaya de la cineasta Marcia Faria quien también recibió el Premio Sundance TV.

Otros actos

Tras la gala a la que no faltaron los dos presidentes del Festival: Álvaro Longoria y Patricia Botín; Marta Esteban presentó la última de las proyecciones de esta edición: 'Mi amiga Eva' un filme de Cesc Gay que precisamente se estrenó ayer en las sales de cine de toa España. Pero este no fue el único acto público de un Festival que, en palabras de Íñigo Sáenz de Miera- director del Centro Botín y que también intervino en el acto- cumple con el objetivo de desarrollar la creatividad y es que por la tarde y en este mismo auditorio, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, invitado de honor del Festival, protagonizó un diálogo con la crítica de cine Marta Medina que congregó a un gran número de público.La noche anterior, la Filmoteca Mario Camus sirvió de apropiado escenario para la entrega de los premios correspondientes a la sección Cantabria Infinita para 'Código Marcos', de Patricia Pérez y Liena Cid y 'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo, Faro de Plata al Mejor Guión y Mención Especial. 'El poder del silencio' de Saúl Pérez Ruano recibió el Faro de Plata Premio del Público en esta categoría.