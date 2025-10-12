El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Grupo de niños ante la sede de El Diario Montañes en la calle Moctezuma. 21 de noviembre de 1971. Archivo Foto Mazo

Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo

El ingente fondo de imágenes del fotoperiodista Juan Antonio Mazo, que será presentado el martes en el Casyc por sus herederos, abre una ventana a la vida de la ciudad entre los años 50 y 70

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

«La memoria no guarda películas, guarda fotografías». Las palabras del escritor Milan Kundera sirven para definir lo que significa la existencia de un archivo ... gráfico. Si su fondo o colección es ingente -en este caso más de 200.000 imágenes, en su mayoría en blanco y negro-, y si contiene una radiografía costumbrista y sociológica, urbana y un retrato de gentes, entonces su valor documental y su reflejo de la evolución de una ciudad está sólidamente garantizado. La mirada de esta compilación incesante de fotografías es la de Juan Antonio Mazo, entre el fotoperiodismo y la pasión por contar en imágenes. Y su fruto supone redescubrir Santander a través de una colección que abarca el periodo que transcurre entre los años cincuenta y finales de los setenta en su corpus central. Ahora la familia, tras una ardua labor no solo de cuidado del archivo sino de su digitalización, considera que ha llegado el momento de convocar una presentación abierta al público del Archivo Foto Mazo.

