Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo

«La memoria no guarda películas, guarda fotografías». Las palabras del escritor Milan Kundera sirven para definir lo que significa la existencia de un archivo ... gráfico. Si su fondo o colección es ingente -en este caso más de 200.000 imágenes, en su mayoría en blanco y negro-, y si contiene una radiografía costumbrista y sociológica, urbana y un retrato de gentes, entonces su valor documental y su reflejo de la evolución de una ciudad está sólidamente garantizado. La mirada de esta compilación incesante de fotografías es la de Juan Antonio Mazo, entre el fotoperiodismo y la pasión por contar en imágenes. Y su fruto supone redescubrir Santander a través de una colección que abarca el periodo que transcurre entre los años cincuenta y finales de los setenta en su corpus central. Ahora la familia, tras una ardua labor no solo de cuidado del archivo sino de su digitalización, considera que ha llegado el momento de convocar una presentación abierta al público del Archivo Foto Mazo.

'Conservación, Estado, Digitalización y Futuro' vertebrarán esta puesta de largo abierta al debate del Archivo el próximo martes, a las 19.30 horas, en un acto bajo el lema 'Recuerdos que miran al futuro' que se celebrará en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria, cita impulsada por los herederos del fotorreportero -sus hijos Mercedes y José Antonio (Cacho) ambos ligados a la pasión fotográfica- a través del Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria. «Porque difundir el pasado es la mejor forma de mantenerlo vivo» es el pensamiento que presidirá la convocatoria.

Mazo se inició muy joven en la fotografía, cuando aún estudiaba en el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Santander. Su trayecto personal y vital desde ese momento está marcada por la fotografía y su cámara Leica. Lo suyo es testigo y testimonio de la evolución de Santander con la mirada atrás del incendio del 41 y hacia adelante como documentalista, accidental o no, de la transformación de lo cotidiano y como espejo de lo extraordinario.

Juan Antonio Mazo García (1925-1999), a través de sus instantáneas, captó el espíritu y personalidad de Santander a lo largo de toda su vida. Un testigo fiel, notario del panorama político, social y cultural de los años de la dictadura franquista, sin duda, fuente histórica directa y privilegiada, acumulada año tras año, plasmada en un inmenso archivo personal de más de doscientos mil negativos en blanco y negro y cerca de treinta mil en color, desde 1947 a 1982. Casado y con cinco hijos, Mazo inculcó su pasión por la fotografía a toda su familia, quienes participaron activamente en la labor de revelado de imágenes en el laboratorio, o incluso, como protagonistas de las imágenes captadas. Su actividad profesional respondió a encargos privados y públicos, así como a su propia iniciativa que, en ocasiones, le llevó a participar como ocasional 'reportero gráfico' para los periódicos regionales.

Las miradas que recoge el Archivo, ahora digitalizado y que se abre al ojo público, están configuradas por escenas cotidianas, convocatorias culturales y deportivas, catástrofes, accidentes, visitas de personajes ilustres, actos académicos y religiosos, reuniones familiares, o directamente el crecimiento urbanístico. sSu conjunto permite recomponer una singular memoria gráfica de una ciudad que intentó sobrellevar la reconstrucción de sus calles tras el incendio, la dura vida en la posguerra y el régimen político. El Aula de Patrimonio Cultural de la UC, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, exhibió hace ya diecisiete años una colección más de sesenta imágenes seleccionadas a partir de su estudio, desarrollado por el historiador José Luis Urraca Casalo. Por su parte, Nuria García Gutiérrez, que comisarió la exposición en la Sala Universidad de Náutica, calificó a Juan Antonio Mazo como un «captador de imágenes».

Manolo Arce, su hija, Victor Merino y Julio de Pablo con un equipo del Nodo. 14 de septiembre de 1966. Archivo Foto Mazo Foto de Mazo en la escalera, septiembre de 1950. Archivo Foto Mazo Julio Maruri, Gerardo Diego y José Hierro en una imagen tomada el 4 de febrero de 1958. Archivo Foto Mazo 1 /

En ese periodo, gracias a la labor del profesor e investigador Bernardo Riego, quien fuera artífice del Aula de Fotografía de la UC, se digitalizaron 50.000 imágenes del Archivo Foto Mazo, justo en ese periodo en el que se celebró la citada muestra (2008). Ahora Mercedes y Cacho han abordado durante más de un año la digitalización de más de 125.000 imágenes en blanco y negro. A partir de ahora y tras presentar el trabajo realizado, la familia de Mazo prioriza la visibilidad y accesibilidad del Archivo para contribuir a su difusión una vez asegurada la conservación y tras haber dado los pasos necesarios para evitar la pérdida o el deterioro. Facilitar imágenes, dimanizar la vida del archivo, o alimentar el contenido gráfico de publicaciones son objetivos abiertos. Algo que ha sucedido en el pasado con obras de Javier Rodríguez o de César Pombo, además de imágenes de Mazo, por ejemplo, retratos de José Hierro para el programa Imprescindibles de RTVE.

El Archivo Foto Mazo abarca cronológicamente entre 1947 y 1982 y en determinado momento, en paralelo, también con la presencia del color. Un itinerario donde la mirada de Mazo se posó sobre todo tipo de acontecimientos, encargos sociales, colaboraciones con medios de prensa regionales, o citas tradicionales como el FIS y la UIMP. Imágenes sobre la evolución social, el costumbrismo, la Iglesia, lo familiar, los banquetes y los actos sociales.

En el acto del próximo martes, además de la presentación general, se incluirán dos exponentes singulares del legado Mazo: un reportaje sobre una actuación del Ballet Nacional de París en la Porticada en 1954. Y otro sobre un equipo del NO-DO, en septiembre de 1966, que viajó a Santander para grabar un episodio sobre el pintor cántabro Julio de Pablo. Las fotogafías de Mazo constituyeron una especie de making off de aquel rodaje.