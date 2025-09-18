El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Detalle de la coreografía de Mari Paula estrenada el sábado. Áureo Gómez
Crítica/ 'Lake machine'/Palacio de Festivales

Viejos dolores, nuevos cuerpos

'Lake Machine', de Mari Paula, es una apuesta coreográfica y personal arriesgada, expuesta, que desnuda emociones y quejas

Regino Mateo

Regino Mateo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:56

Ofelia, la heroína teatral de Shakespeare que nace ya muerta, como Julieta, Cordelia o Desdémona, porque solo su locura y su muerte le dan sentido ... en el universo patriarcal en el que son creadas; Odette y Odile, que nacen, como Giselle, muertas en ese cuento perverso que dará origen al ballet más celebrado y aplaudido de la historia de la danza clásica, 'El lago de los cisnes', porque solo su dolor y su muerte puede encontrar acomodo en historias creadas por y para miradas estrictamente masculinas. Pero Ofelia, Odette y Odile, las hijas de Mari Paula, la bailarina y coreógrafa brasileña desde hace mucho tiempo residente en Cantabria, que nacen muertas, que provocan vacíos, silencios, dolores extremos y ahora, con el estreno absoluto de 'Lake Machine', el pasado sábado, necesitan ser danza para sanar la memoria y soñar con otro final.

