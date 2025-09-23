'Rendez-vous Ciné' de la Alianza Francesa regresa mañana a la Filmoteca

Guillermo Balbona Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El cine francés se convierte en uno de los protagonistas dominantes de las diversas programaciones, proyecciones y títulos previstos desde esta semana. A la Filmoteca de Cantabria Mario Camus regresa, siempre en versión original subtitulada, el ciclo 'Rendez-vous Ciné' de la Alliance Française de Santander, que se pone en marcha mañana miércoles. La selección incluirá películas recientes y de distribución exclusiva en Cantabria, así como algunos grandes clásicos del cine francés. De septiembre a junio, hay propuestas para todos los gustos: dramas, comedias, películas bélicas o thrillers, todos recién estrenados en Francia, como 'Les goûts et les couleurs' (Michel Leclerc, 2022), 'L'adieu à la nuit' (André Téchiné, 2019) o 'Le panache' (Jennifer Devoldère, 2024), y grandes clásicos, como 'Al final de la escapada' (1960) y 'El desprecio' (1963), dos obras maestras de Jean-Luc Godard. La película encargada de inaugurar este nuevo curso, mañana día 24, a las 20,00 horas, es ' El odio' de Mathieu Kassovitz. A lo largo de este curso se han programado largometrajes realizados en esta década y protagonizados por intérpretes reconocidos, como Catherine Deneuve, Gaspard Ulliel, Pio Marmaï o José Garcia. 'Rendez-vous Ciné' se celebrará los segundos miércoles y domingos de cada mes en Bonifaz y la entrada es gratuita para los alumnos . Por otra parte, la Alianza y la Filmoteca Universitaria organizan un ciclo dedicado al cineasta Costa Gavras. Cada jueves, del 9 de octubre al 6 de noviembre, los espectadores podrán (re)descubrir las cinco primeras obras de este comprometido cineasta, caso de filmes como 'Los raíles del crimen' (1965), 'Z' (1969) o' La confesión '(1970). Se completa la oferta con los títulos 'Sobra un hombre' (1966) y 'Estado de sitio' (1972). Las cinco películas se proyectarán en la Escuela de Náutica en versión original subtitulada y la primera proyección contará con la presentación de Margot Le Peltier, responsable de Proyectos culturales y Comunicación del Instituto Francés de Bilbao, y de Jean-François Breton, de la Alianza de Santander.

Asimismo, la Alianza Francesa afrontará el Fiestinema, cine francés para los más jóvenes en enero de 2026, en colaboración con la propia Filmoteca y la Consejería de Educación. Un festival dirigido al alumnado de los centros educativos de Cantabria. En la edición anterior, unos 2000 alumnos pudieron disfrutar, gratuitamente, de una de las tres películas francesas seleccionadas para cada edad que fueron proyectadas en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Astillero, Colindres, Laredo, Santoña y Santander.