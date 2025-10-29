El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Jesús Martín-Díaz, en La Vorágine. Daniel Pedriza

«La República quiso formar ciudadanos libres, el franquismo súbditos obedientes»

María Jesús Martín-Díaz presenta en La Vorágine 'Franco en los pupitres', los ejercicios escolares de una niña entre 1931 y 1941, espejo de un país que pasó del pensamiento libre al adoctrinamiento

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Los 22 cuadernos escolares de una niña de pueblo, escritos con una caligrafía infantil y frágil entre 1931 y 1941, se han convertido en un ... documento excepcional sobre uno de los grandes virajes de la historia de España: el paso de la educación republicana a la franquista. María Jesús Martín-Díaz (Madrid, 1955) los encontró un día entre las pertenencias de su madre, Aurora Díaz Blasco, y, lo que empezó como una curiosidad familiar, terminó transformándose en un ensayo revelador. Esta tarde, a las 19.30 horas, la autora presenta en La Vorágine 'Franco en los pupitres' (El Mono Libre), un trabajo que, según confiesa, «nació del deber de compartir un testimonio que ya no era solo mío, sino histórico».

