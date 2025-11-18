El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Frida Kahlo del montaje que protagoniza Mónica Virginia. T. A.

El retrato de 'Frida' se suma a la Muestra Mujeres que Cuentan de la Teatrería de Ábrego

El montaje de la compañía hispano-venelozana Makondo Teatro está basado en la obra de Tomás Urtusástegui 'Soy Frida Soy Libre'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Teatrería de Ábrego acoge el próximo sábado día 22, a las 20.00 horas, el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Internacional Mujeres ... que Cuenta. Un montaje de la compañía hispano-venelozana Makondo Teatro, afincada en Cantabria, basado en la obra del dramaturgo mexicano Tomás Urtusástegui 'Soy Frida Soy Libre'. Esta entrega unipersonal muestra a una Frida Kahlo que lucha desde su interior liberador, «desde el dolor, desde la mujer que fue y su enfrentamiento con la vida, la transformación de sus debilidades en fortaleza».

