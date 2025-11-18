El retrato de 'Frida' se suma a la Muestra Mujeres que Cuentan de la Teatrería de Ábrego

La Teatrería de Ábrego acoge el próximo sábado día 22, a las 20.00 horas, el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Internacional Mujeres ... que Cuenta. Un montaje de la compañía hispano-venelozana Makondo Teatro, afincada en Cantabria, basado en la obra del dramaturgo mexicano Tomás Urtusástegui 'Soy Frida Soy Libre'. Esta entrega unipersonal muestra a una Frida Kahlo que lucha desde su interior liberador, «desde el dolor, desde la mujer que fue y su enfrentamiento con la vida, la transformación de sus debilidades en fortaleza».

Pese al intenso sufrimiento físico que la acompañó siempre, la artista fue una mujer libre, plena de convicciones inquebrantables, una mujer orgullosa de su feminidad. La puesta en escena está dividida en nueve fragmentos significativos: «El origen de su nombre, su visión femenina, su ideología política, su incondicional amor por el también pintor mexicano Diego Ribera, su relación con la pintura y el dolor de enfrentar distintos padecimientos físicos». Un espectáculo lleno de colorido y nostalgia, ambientado el Día de Muertos, en donde Frida reflexiona sobre esa vida tan apreciada y llena de cultura mexicana.

La dirección corre a cargo de Ángel Cavia y la interpretación, de Mónica Virginia. Makondo Teatro es una compañía profesional de teatro fundada por Ángel Cavia junto a Mónica Virginia, actriz que escribe y produce sus propios espectáculos. Virginia comenzó en 1999 su formación actoral en Studio 7 Teatro en San Cristóbal, Venezuela, y desde ese momento no ha detenido su actividad artística en compañías de ambos países. Los unipersonales dramáticos como 'Frida' e 'In Memoriam' forman parte de una de las líneas de la compañía, junto a otra más relacionada con el humor, como en 'La pájara espina'. Este año se decide cambiar el nombre de la antigua compañía (antes C3T) a Makondo Teatro, jugando con la geografía del realismo mágico de Gabriel García Márquez y apelando a lo que caracteriza el ámbito de la cultura latinoamericana en la ribera del Orinoco.