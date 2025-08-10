El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Burla y Miriam Díaz Aroca. Pepe Pérez

Retratos y miradas musicales, en la tercera cita fotográfica 'Radiografía de una ciudad'

CNFoto acoge la muestrade la serie 'Cronistas de su tiempo' con los trabajos de Enrique Gutiérrez Aragón y Pepe Pérez, que recorren más de cuarenta años de actividad cultural y social de Torrelavega

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:51

A modo de recorrido visual por los últimos cincuenta años de vida cultural, social y musical de Torrelavega, a través de 130 fotografías firmadas por ... dos autores «profundamente ligados a la ciudad», Pepe Pérez y Enrique Gutiérrez Aragón, presenta sus credenciales este verano la tercera edición del proyecto fotográfico 'Radiografía de una ciudad. Cronistas de su tiempo'. Una nueva entrega que puede visitarse ya en el Centro Nacional de Fotografía 'José Manuel Rotella' hasta final de mes. Una iniciativa municipal comisariada por Feliciano López y Pepe Terán. El fotógrafo Enrique Gutiérrez Aragón aporta una colección de retratos que capturan «la esencia de personajes emblemáticos de la cultura torrelaveguense, protagonistas de nuestras fiestas, actos públicos y vida social». Su trabajo no solo documenta, sino que rinde homenaje a quienes han contribuido a modelar la identidad local.

