El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El filólogo y escritor, Darío Villanueva, exdirector de la RAE, ha conducido un encuentro sobre Antonio Maura en la UIMP Daniel Pedriza

Darío Villanueva

Filólogo
«El revisionismo de la lengua lleva a soluciones ridículas y grotescas»

El filólogo, catedrático y escritor, exdirector de la RAE, ha conducido un foro sobre Antonio Maura en la UIMP

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:32

El lunes fue el primer día, después de 53 años, en que Darío Villanueva (Villalba, 1950) no comenzó septiembre pendiente del calendario académico. «Ceso como ... profesor universitario», indica sentado en la segunda planta del Palacio de la Magdalena con su conversación pausada en la que cada palabra está en el lugar correcto, sin dubitaciones. Ha terminado su periodo como emérito. Una labor, la docencia, que inició en el año 1972. «Es un día de celebración para mí; no melancólica, ni triste, sino de agradecimiento positivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  9. 9

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  10. 10

    Una etapa íntegra por Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El revisionismo de la lengua lleva a soluciones ridículas y grotescas»

«El revisionismo de la lengua lleva a soluciones ridículas y grotescas»