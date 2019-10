«Salvo por las pecas y el pelo pelirrojo, Annie y yo somos muy parecidas» La joven actriz Cristina Padilla caracterizada como Annie. / T. P. La joven actriz Cristina Padilla protagoniza este sábado y domingo, en el Palacio de Festivales, el musical basado en la emotiva historia de una niña huérfana que pasa las Navidades en casa de un millonario LOLA GALLARDO Santander Sábado, 5 octubre 2019, 08:41

La joven actriz malagueña Cristina Padilla Fargas proviene de una familia estrechamente vinculada con el mundo del teatro. Este fin de semana -hoy y mañana- estará en el Palacio de Festivales de Santander para protagonizar 'Annie' un musical que es especial para esta joven de doce años por varios motivos, pero el principal es que la protagonista «es como yo salvo por el pelo pelirrojo y las pecas. Es positiva, muy graciosa, en ocasiones pesada y tiene mucho carácter. Ambas compartimos la forma de ver el mundo».

Cristina Padilla es nieta del que fuera gerente del Consorci del Teatro Fortuny de Reus durante 16 años, Josep María Fargas, e hija de la actriz y directora teatral Cristina Fargas. Este fin de semana estará en el Palacio de Festivales con el segundo musical que acerca la productora Theatre Properties esta semana. El primero ha sido 'Jekyll & Hyde', que se despide este sábado de Santander. «Será una ocasión especial porque 'Annie' es un musical especial», señala quien apuesta por la historia de esta niña que vive en un orfanato porque «me permite expresar muchas cosas, transmitir lo que siento y que toda mi energía llegue al público».

Programación Qué. 'Annie, el musical' llega dentro del ciclo 'El Palacio con los Niños'. Quién. Cristina Padilla protagoniza el musical que cuenta con dirección actoral de Silvia Villaú; dirección escénica de Tomás Padilla y coreografía de Lamberto García. Cuándo. En la Sala Argenta del Palacio de Festivales, este sábado y domingo, a las 17.00 horas. Entradas. Todavía hay entradas disponibles para ambas funciones a un precio de entre 21 y 23 euros.

Este musical familiar relata la historia de Annie, una pequeña huérfana que vive en el orfanato dirigido por la malvada Miss Hannighan y que sueña con que algún día sus padres vengan a recogerla. Una tarde, Graec Farrel, la secretaria personal de Oliver Wrabucks visita el orfanato para elegir a una huérfana que pasará las vacaciones de Navidad en la casa del millonario. Pese a la actitud brusca y gruñona del Sr. Warbucks, Annie consigue llegar a su corazón y al de todos los que habitan en esa majestuosa mansión.

Preparar este papel reconoce que le ha supuesto un gran esfuerzo -«es duro, pero como todo en la vida», dice- y matiza que «cuando algo te gusta y comprendes la historia, la interpretación sale sola». Es más, aclara que no se trata de interpretar a una niña huérfana puesto que «Annie tiene un collar y una carta de sus padres que le hace pensar que están vivos y algún día vendrán a buscarla al orfanato».

Ser artista es duro porque exige compaginar los estudios con los ensayos, las clases y los deberes. Hija y nieta de personas vinculadas al mundo del teatro siempre supo que lo suyo sería la interpretación. Es lo que más le gusta, meterse en la piel de distintos personajes. Y en el caso de Annie, tiene un factor distinto a otros musicales en los que ha trabajado y es que comparte escenario con niñas de su edad, «y podemos hacer cosas de niños», destaca.

Despierta en las respuestas, cuando le preguntan por lo que menos le gusta de trabajar en musicales responde que «los horarios, porque tengo siempre mucho sueño». «Soy una persona que duerme mucho y mis horarios son muy locos porque cuando la gente duerme nosotros estamos despiertos y cuando ellos se despiertan nosotros estamos dormidos».

Pese a su corta pero dilatada trayectoria artística reconoce que todos los personajes que ha interpretado tenían su parte buena. «Me gustan todos», declara, pero añade que con la edad irá interpretando a otros personajes más adultos que también le gustarán «seguro». Porque si algo tiene claro es que este es su futuro porque los musicales, a diferencia de las películas o series de televisión, requieren de mucha improvisación y eso le apasiona. «Todos los días pasan cosas en el escenario que requieren que actúes y, por eso, cada día el espectáculo es diferente». En el caso de 'Annie' explica que es complicado porque en el escenario hay niñas pequeñas y perros y «puede ocurrir cualquier cosa».

Para ella un buen espectáculo tiene buena música y transmite emociones. Y para ser una buena actriz tiene claro que el camino pasa por «trabajar de verdad, cantar, bailar, actuar y si algo pasa no quedarse parado en el escenario, hay que improvisar». Algo que ella sabe hacer muy bien porque tablas no le faltan. Con siete meses debutó en el teatro, en el Garrick Theatre de Londres, donde interpretó a la hermana de Wendy en el musical Peter Pan. Con cuatro años comenzó su formación artística en teatro musical y además de clases de interpretación y canto también aprendió distintos estilos de danza. Estudió en la Escuela Internacional de Teatro Musical Theatre Properties y en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. Desde entonces, siguió con su formación con clases particulares.

Entre sus trabajos destacados se encuentran los musicales 'Peter Pan' (Michael, Crislightly) en España, México y Londres; 'Jekyll & Hyde' (niño de los periódicos) en México; o 'El maravilloso Mago de Oz' (Tomasita y ayudante de Glynda) de gira por España.

Esta joven malagueña ha vivido su infancia entre bastidores. De los musicales que ha protagonizado hasta el momento, le gustan todos pero menciona especialmente 'Annie' porque tiene como compañeras en el escenario a niñas de su edad. Y sobre el relato, Cristina Padilla no cree que la historia de Annie sea triste. «Es una niña muy positiva. Si algo no lo puede hacer, no para de intentarlo hasta conseguirlo», explica la intérprete que reconoce que ambas comparten esta forma de ver la vida.

Puedes hacer lo que te propongas; el dinero no importa porque puedes ser feliz sin nada; no hacer lo que los demás te digan y haz las cosas desde el corazón. Estos son algunos de los mensajes que Annie transmite desde el escenario.

«Es un musical muy familiar y con mensajes muy bonitos», resalta Cristina Padilla. Canta, baila e interpreta pero, si tiene que escoger una de las tres cosas, se queda con su faceta como actriz. Finalmente, señala que su única regla antes de salir al escenario, es «pasármelo bien».