Santander reúne fondos del Jardín Botánico, que se exponen por primera vez en España

Johann Andreas Graff, Sara, hija de Jacob Marrel, 1658. Sanguina, pincel y tinta gris sobre dibujo preliminar a lápiz en papel amarillento. / Städel Museum La muestra, que pone el foco en el dibujo científico a través de las artistas naturalistas María Sybila Merian y Alida Withoos, se celebrará desde este mes en el Paraninfo de la UC

Un territorio poco transitado en exposiciones: el del dibujo científico. Una propuesta inédita: imágenes que han permanecido durante más de doscientos años sin mostrarse al público -desde 1785- cuando el rey de España ordenó la compra de una colección que había reunido en el siglo XVIII el médico y naturalista holandés Jan Le Francq van Berkhey y de la cual formaban parte. Y una producción propia que se traduce en una de la muestras más importantes de la Universidad de Cantabria. En respuesta a la llamada que la Unión Europea realizó a las instituciones y a la ciudadanía en su conjunto, la institución académica se ha sumado al Año Europeo del Patrimonio Cultural con esta contribución que incide en «las raíces históricas de ese proyecto común». La exposición, de producción propia, reúne un conjunto de materiales de una colección científica europea, reunida durante años por el citado científico holandés del siglo XVIII.

La colección se compone de piezas elaboradas por el propio Van Berkhey -dibujos, herbarios-, y por multitud de elementos procedentes de diversos lugares de Europa o llegados al viejo continente «a través de redes internacionales de comunicación y circulación de objetos y saberes».

Custodiada en la actualidad en el Real Jardín Botánico, esta colección llegó a España en 1785 a instancias de la Corona, aunque sus contenidos han permanecido hasta ahora inéditos para el público español. Una importante de la producción cultural de los siglos XVII y XVIII se plasmó en el dibujo científico. A través de una «observación cuidadosa y con técnicas altamente depuradas», mujeres y hombres de toda Europa investigaron y representaron la naturaleza a color sobre papel, alcanzando grandes niveles de calidad artística. El aprecio hacia estos dibujos y su valoración como instrumentos de investigación y divulgación del conocimiento natural, «hizo que circularan por Europa y también entre continentes, pasando a formar parte de las grandes colecciones científicas de la época».

Significativamente un número importante de mujeres participó de este fenómeno científico y cultural. En calidad de «comitentes, naturalistas, y artistas, las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la botánica o la entomología fueron reconocidas y valoradas, pero su legado es todavía muy poco conocido por el gran público». La muestra, que será inaugurada este mes en Santander y se exhibirá hasta finales de enero de 2019, permite conocer este fenómeno de la mano de la obra conservada en España de dos grandes naturalistas: Maria Sybilla Merian (Franckfurt 1647-Amsterdam 1717) y Alida Withoos (Amersfoort, ca. 1661/1662- Amsterdam1730).

21 dibujos

La colección del Real Jardín Botánico conserva 21 dibujos atribuidos a ambas, nunca expuestos en España y que llegaron en 1785 a la corte de Carlos III formando parte de la colección científica comprada al médico y naturalista holandés Jan le Francq van Berkhey (1729-1812). Estas obras, junto a otras de la misma colección, propician la reflexión «sobre aspectos como la historia de la autoría a la vez que mostrar la excelencia de las aportaciones de las mujeres a la cultura artística y científica de la Europa Moderna».

Comisariada por Montserrat Cabre i Pairet (UC) y María Cruz de Carlos Varona (Universidad Autónoma de Madrid, todos los fondos de la exposición pertenecen al Real Jardín Botánico-CSIC y se exponen por primera vez en España gracias a la colaboración con esta institución. El libro/catálogo, editado para la ocasión, cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria y participan en él distintos investigadores internacionales.

La nómina la integran Natalie Zemon Davis, Universidad de Toronto; Montserrat Cabré i Pairet; María Cruz de Carlos Varona; Peter Cherry, Trinity College Dublin; Jaya Remond, Max Planck Institute for the History of Science, Berlín; José Pardo-Tomás, Institució Milà i Fontanals-CSIC, entre otros especialistas.

Cabré i Pairet es profesora de historia de la ciencia en la Universidad de Cantabria. Y dirige desde 2016 el Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social. Su investigación se centra en la historia de las mujeres y de la diferencia sexual, «prestando especial atención a los saberes y a las prácticas en torno a la salud y al conocimiento de la naturaleza en la Europa premoderna».

Por su parte, María Cruz de Carlos Varona es profesora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2012-2016 trabajó en el Prado, en los departamentos de Dibujos y estampas y Escuela. Sus líneas de investigación se centran en la cultura artística de las mujeres en la Edad Moderna, la imagen religiosa en la Edad Moderna y la historia y cultura de la estampa.

Entre los valiosos materiales, la colección esconde una serie de dibujos de flores atribuidos a esas dos mujeres de origen alemán y holandés que vivieron durante la segunda mitad del siglo XVII y primeras décadas del XVIII. Estos dibujos conforman el núcleo de la exposición que ahora se inaugura.

«Son ilustraciones botánicas de una gran calidad técnica y artística. Algunas contienen también representaciones de insectos, resultado de una observación cuidadosa de la naturaleza».

Con su catalogación y estudio, por parte de un equipo de investigación internacional, «se arroja luz sobre una esfera poco conocida de la historia de la ciencia y de la creación artística, mostrando las aportaciones significativas de las mujeres a la cultura». La Sala de Exposiciones de la UC se convertirá así en en la primera sede española de este valioso material. El Jardín Botánico del CSIC ha sido el artífice del préstamo de las obras. La Consejería de Cultura, colabora en la edición del catálogo para que «pueda servir de base para ulteriores estudios sobre esta colección».

De los 458 dibujos originales que forman la llamada Colección Van Berkhey del Real Jardín Botánico se seleccionaron esa veintena que el coleccionista atribuyó a ambas artistas. Las comisarias subrayan que se han respetado esas atribuciones «en reconocimiento a su historicidad, pese a las posibles discrepancias o reservas».

Y aluden al problema de «la autoría artística y científica -su producción, sus contextos, su exhibición y el valor que a ella se atribuye- uno de los aspectos sobre los que nuestra exposición quiere reflexionar».