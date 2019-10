La santanderina Josédelafuente, Premio Comunidad de Madrid Estampa Vista general del estand de Josédelafuente en la feria madrileña inaugurada ayer. Al fondo, la obra premiada de Cristina Mejías. / Estampa La obra 'We're stepping on the bottom of the sea' de la artista Cristina Mejías forma parte de la participación de la veterana galería. Siboney completa la presencia en la feria GUILLERMO BALBONA Santander Viernes, 18 octubre 2019, 07:21

La galería santanderina JosédelaFuente con la creación de la artista Cristina Mejías logró ayer el Premio Comunidad de Madrid de la feria Estampa, como ya sucediera en la edición de 2018. Estampa cuenta con la participación de 77 galerías de arte contemporáneo y dos proyectos institucionales, que reúnen la obra de cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, incluidos tanto dentro del Programa General como en los programas comisariados: '¿Qué pasa con la fotografía?' y 'La consciencia de las cosas'. Esta convocatoria, coorganizada por segundo año con Ifema, supone la consolidación de esta feria como la gran cita de otoño del mercado del arte en España y una referencia para el galerismo y el coleccionismo en nuestro país.

Galerías y secciones 'La consciencia de las cosas' Una conversación entre las obras de Ion Macareno y Mejías, eje de la presencia de Josédelafuente Programa general Siboney, como en PhotoEspaña, presenta en Estampa la obra del artista Dionisio González

Las galerías santanderinas Siboney y JosédelaFuente participan en la feria, inaugurada ayer, que se celebra hasta el próximo domingo día 20 y cuenta con Daniel Canogar como artista invitado. Los foros sobre arte digital, el regreso de la manualidad en la creación contemporánea, y la internacionalización de los artistas y sus galerías en España, son algunos de los argumentos de esta edición. El Programa General destaca tanto por el nivel de las galerías participantes como por el interés de los proyectos, entre otros, los de Siboney, que exhibe la obra de Dionisio González, y Juana de Aizpuru, Elba Benítez, Carreras Múgica, Moisés Pérez de Albéniz, con los cántabros Juan Uslé y Victoria Civera, Max Estrella y Art Nueve.

La pieza galardonada de Cristina Mejías, 'We're stepping on the bottom of the sea', es la recopilación de objetos que han formado parte del cuerpo de distintos proyectos, algunos de ellos también pruebas, «todos ellos parte de un proceso de aprendizaje para la creación de otras obras». Fragmentos de aproximadamente hace unos 4/5 años, una 'pequeña colección' de objetos preciados que Mejías guardaba a veces sin saber por qué pero que se quedaron en el estudio. Dentro de este armario/caja ha transportado obras de la exposición y tiene los residuos de ese viaje. «Dentro del armario hay también elementos que forman parte de proyectos futuros, intentos y pruebas que configurarán nuevas piezas».

La galería JosédelaFuente participa en la sección de Estampa, 'La conciencia de las cosas', comisariada por Ángel Calvo Ulloa, con la propuesta: 'The aesthetics of the craftsman' / (La estética del artesano) que cuenta con obras de los artistas Ion Macareno (Bilbao, 1980) y Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, 1986). El proyecto es una conversación entre las obras de Macareno y Mejías partiendo de la plasticidad de los elementos utilizados en la creación de éstas y haciendo especial hincapié en el proceso de desarrollo a posteriori en el estudio, donde los materiales toman formas y generan perfiles guiados por los gestos del artista. Teniendo en cuenta las principales diferencias que la sociedad considera entre un artesano y un artista, este proyecto «genera un recorrido desde la estética inicial de los materiales en su forma originaria, sin haber sido modificados hasta el resultado final, convertido en una obra de arte». Ambos artistas trasladan oficios artesanales como la talla en madera, el tratamiento de los metales o el soplado de cristal hasta el punto más álgido: Una pieza artística; añadiéndole la esteticidad prevalente de la obra de arte.

El trabajo premiado de Mejías parte de la cotidianeidad, donde se puede ver solapado por los intereses de Macareno en lo urbano, lo reiterativo y lo común. «Ella parte de ese punto desde el que trata de generar imágenes y elementos inesperados y desconcertantes y, para ello, indaga en lo ficticio y lo real del subconsciente. Con ascendentes artesanos mantiene una pulsión por trabajar desde la experiencia narrativa desde la que revisa la importancia de las historias, pulsión canalizada en diversas técnicas donde predominan las realizadas en el taller partiendo del gesto de las manos. De este modo, muchas de sus obras tienen una relación directa con lo artesanal y la pasión de la creación no fortuita. Macareno en cambio, traslada directamente lo urbano y aquello que pasa a través de su retina a sus obras, «generando nuevos entornos pero sin olvidar la materialidad de aquellos que han sido germen».

Ambos presentan una serie de obras bi y tridimensionales en el espacio, a través de las cuales se generará una conversación basada en la plasticidad de los elementos.