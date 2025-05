Santiago Auserón recala en Cantabria con su proyecto La Academia Nocturna

Fin de semana de voces con personalidad en la agenda musical de Cantabria. Mañana, sábado, a las 20.30 horas, recala en Escenario Santander ... con su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, Santiago Auserón. Durante el concierto el músico reelaborará en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y dará a conocer otras nuevas, acompañado por una banda que sabe crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante.

Pero antes, hoy viernes, la banda de blues rock Amann & The Wayward Sons visita por primera vez Santander dentro de su nueva gira 'Shake it like hell tour 2025'. Estará en la sala Rock Beer The New, a las 20.30 horas con un concierto en el que predominará el rock, con matices desde el soul, hasta el hard rock. También hoy, en el Centro Cultural Eureka, desde las 21.00 horas, habrá sesión de baile a cargo de Luis Avín, Dj Mercadonegro. Una hora después, en Escenario Santander, la banda +DManá llenará de música la sala en el Parque de Las Llamas con su tributo a los mexicanos. El nuevo show, que toma el nombre del mítico disco de Maná, propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de los reyes de rock latino navegando entre el amor, el desamor, la preocupación por el medioambiente y la energía positiva característica de Fher Olvera y su banda.

Desde la medianoche, la sala Niágara, otro de los referentes de la música en vivo en la ciudad, será escenario de una nueva sesión Trvtz con Subradeon, Yahaira, Certain People y Discknocked.

La agenda musical continúa mañana, sábado, con Somos la Herencia, La URSS y PIS que estarán juntos en una nueva edición del Infest que se celebrará en la sala Rock Beer the New desde las 20.30 horas. A la misma hora, en Eureka, Aitor Montes Odriozola presenta su proyecto de drones y estéticas de diseño sonoro con Myst K. y Rama. Y en la Sala Niágara, Jeremías San Martín estrena su nuevo trabajo y compartirá sesión con la banda de synth pop Marsella. Desde las 21.00 horas. A las 22.00 horas en El Reino Ecobar de Cabezón, se ofrece un concierto de la banda Api Uiz, referente de la escena underground francesa.

Y ya el domingo, Albarrio Bar recibe a la Flaca and The Beat (14.30 horas). Además, Álvaro Ruiz regresa a Santander para tocar en el Rvbicón, a las 20.00 horas y media hora más tarde, Eddy Smith & The 507 recalará en El Almacén de Little Bobby. Por último, el trío Big John Bates estará en la sala Rock Beer The New (20.30 horas).