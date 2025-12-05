El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ruth Garreta en el ciclo. Áureo Gómez

Seis compañías ofrecen su microteatro en dos nuevas sesiones de Teatro Exprés

Arte en Escena, Escena Miriñaque y Trueba & Trueba estrenan este domingo en Enclave Pronillo sus creaciones para público familiar

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Teatro Exprés regresa esta semana con dos nuevas sesiones y seis estrenos de microteatro producidos por otras tantas compañías de artes escénicas. Hoy viernes ... es el turno de Ábrego Teatro, Café de las Artes y Rita Cofiño Producciones que presentarán sus piezas para público adulto en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, con las entradas ya agotadas. El domingo se celebrará una nueva sesión, pensada específicamente para público familiar, en la que Arte en Escena, Escena Miriñaque y Trueba & Trueba estrenan sus respectivas propuestas. La cita será en Enclave Pronillo a las 12.00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la página de la Asociación de Empresas Productoras de Artes escénicas, Acepae (www.acepae.es) que es quien organiza este ciclo desde hace ya 13 años gracias a la subvención de la Fundación Santander Creativa.

