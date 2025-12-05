Seis compañías ofrecen su microteatro en dos nuevas sesiones de Teatro Exprés Arte en Escena, Escena Miriñaque y Trueba & Trueba estrenan este domingo en Enclave Pronillo sus creaciones para público familiar

Guillermo Balbona Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Teatro Exprés regresa esta semana con dos nuevas sesiones y seis estrenos de microteatro producidos por otras tantas compañías de artes escénicas. Hoy viernes ... es el turno de Ábrego Teatro, Café de las Artes y Rita Cofiño Producciones que presentarán sus piezas para público adulto en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, con las entradas ya agotadas. El domingo se celebrará una nueva sesión, pensada específicamente para público familiar, en la que Arte en Escena, Escena Miriñaque y Trueba & Trueba estrenan sus respectivas propuestas. La cita será en Enclave Pronillo a las 12.00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la página de la Asociación de Empresas Productoras de Artes escénicas, Acepae (www.acepae.es) que es quien organiza este ciclo desde hace ya 13 años gracias a la subvención de la Fundación Santander Creativa.

Esta es la primera edición en la que el proyecto incluye sesiones dirigidas al público familiar. El misterio es el eje vertebrador de este año y en torno a ese tema, se han diseñado también los montajes pensados para los más pequeños. El domingo, Arte en Escena presentará 'El misterio de las luces de Navidad', un montaje de marionetas creado y dirigido por Marta López Mazorra que interpretará junto a la actriz Lydia Ruiz. «Una historia llena de humor, sorpresas y espíritu navideño donde el amor brilla más que cualquier adorno». 'Un poco perdida' es el título de la obra de Escena Miriñaque. Una propuesta creada y dirigida por Lorena Fernández e interpretada por Yolanda González-Sobrado y Laura Marcos. «Delicioso teatro de danza-teatro sobre el paso del tiempo y la imaginación que nunca desaparece, donde las distintas versiones de uno mismo se entrelazan en un juego de movimiento y presencia». Y Trueba & Trueba compartirá con los asistentes 'Breves cuentos para pequeños valientes', una pieza dirigida por Sergio Maggiolo e interpretada por Juan Trueba y Aroa Gómez. Un espectáculo en el que «los personajes clásicos se rebelan, los finales se desordenan y el narrador pierde el control». En cuanto a la programación de hoy incluye la puesta en escena de 'La habitación del viento', de Ábrego Teatro, dirigida por Pati Doménech y María Vidal e interpretada por Carmen Bartolomé; 'The big dream', de Café de las Artes, escrita y dirigida por el dramaturgo Anthony Mathieu e interpretada por Alicia Trueba, y 'Servicios funerarios', de Rita Cofiño Producciones, escrita por Aurora Díaz Obregón, dirigida por Blanca del Barrio e interpretada por Elena Martinaya, Cofiño y Aurora Díaz.

