El Seminario Mayor de Comillas acoge el proyecto audiovisual 'Románico' de Bernardo Aja

La instalación estará disponible hasta final del verano

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21

Concebida como una instalación audiovisual que «conecta el arte medieval cántabro con las heridas del presente», 'Románico', creación de Bernado Aja, fue inaugurada en el Seminario Mayor de Comillas el pasado 15 de agosto. El denominado Espacio Comillas acoge la instalación hasta final del verano. En ella Aja propone un «diálogo radical entre el legado espiritual del arte románico y las tragedias que hoy siguen sacudiendo a la humanidad». Partiendo de una experiencia sensorial e inmersiva, 'Románico' toma como referencia visual los templos de Santa María de Cervatos y San Martín de Elines, dos joyas del románico cántabro. A través de proyecciones en blanco y negro, ambientación sonora inspirada en cantos gregorianos y una atmósfera de penumbra y movimiento, transformará el espacio en un «umbral emocional y reflexivo».

El denominado Espacio Comillas acoge la instalación hasta final del verano
Bernado Aja en el Seminario Mayor de Comillas.
Uno de los rostros de mujer que forman parte de la instalación audiovisual.
Las mujeres aparecen con gesto desconcertante o triste en algunas de las diapositivas.
Otra de las mujeres que han sido retratadas para este proyecto.

Aja (Santander, 1973), con una infancia transcurrida en su ciudad natal, a los 19 años inicia un viaje por América que continúa hasta hoy. Estudió Bellas Artes en Santa Monica College y en la Universidad de Los Ángeles. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde trabajó como asistente de fotógrafos antes de iniciar una carrera en solitario. Su trabajo ha estado marcado por un enfoque personal de personajes desplazados y escenas aparentemente intrascendentes: «He cubierto diferentes áreas, desde un dictador sudamericano de los noventa, comunidades de negros perdidos en las costas del Pacífico o madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Sinaloa y Veracruz, hasta retratos de toreros de pueblo», señala. Su proyecto más extenso, 'EntreMuros', aborda el legado de los migrantes españoles desde el siglo XVI al XIX. Sus fotografías son existencialmente pesimistas y, a la vez, impregnadas de ironía. Entre sus exposiciones destacan la Bienal de Venecia, Anne Clergue Gallery, Arlés (Francia), Leica Gallery, Madrid, 2024; Art Miami, Casa de América, Madrid, PHotoEspaña, Santander, o la Bienal de La Habana.

