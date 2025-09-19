Siboney acoge 'tus jardines eran estrellas', cuarta comparecencia de José Lourenço El artista lisboeta inaugura este viernes una muestra de obras recientes, agrupadas bajo el título de 'Night light', realizadas específicamente para esta cita que estrecha su vínculo con la galería santanderina

Perteneció a la nutrida generación de jóvenes creadores portugueses, liderada por João Onofre, o Joana Vasconcelos, entre otros, que desde finales de los noventa fueron dejándose ver en galerías españolas y ferias. Hace ahora diecisiete años José Lourenço presentaba su obra en la galería santanderina Siboney bajo el epígrafe 'Anamorphosis' y hace dos daba una vuelta de tuerca al confinamiento con 'Hábitat'. El artista luso ha mostrado su obra en diversos espacios de Cantabria a través de colectivas o de estands en la historia de Artesantander, caso de My name's Lolita. En su primera individual en Santander presentó una decena de trabajos que aludían a los componentes ópticos y retínicos.

Hoy viernes regresa a Siboney (inauguración a las siete de la tarde) en la que supone la cuarta muestra individual. Lourenço (Lisboa, 1975), uno de los artistas más reseñables de la escena artística portuguesa, vuelve con una serie de obras recientes agrupadas bajo el título de 'Night light', realizadas específicamente para esta muestra, con la que da continuidad a su relación profesional con la galería de Santander.

Con sus obras más recientes, Lourenço «invita a adentrarnos hacia el mundo del crepúsculo. Antes del amanecer, cuando el cielo se tiñe de tonos rosados, el horizonte se convierte en telón de fondo para un diálogo entre el silencio de la noche y la promesa de un nuevo día. Es en ese intervalo -frágil, pero profundamente sugestivo-, donde se inserta el tema recurrente en el cuerpo de trabajo del artista: la relación entre el entorno construido y la naturaleza».

En esta serie, profundiza en esta relación poética, «transportándonos a un territorio suspendido entre el misterio y la revelación. El visitante es desafiado a recorrer este limbo, donde la luz se convierte en protagonista y el paisaje se transforma en escenario».

Álvaro Tavares Ramos, en su texto para el programa de la exposición, apunta que «más que representar lugares, Lourenço construye atmósferas. Su obra invita a una contemplación pausada, a una mirada atenta a los detalles que humanizan los ambientes y a la forma en que el espacio es habitado por la luz. «En la intersección entre el sueño y la materia, el artista ofrece una experiencia sensorial que nos ayuda a reflexionar sobre la creación humana y la eternidad de la naturaleza».

Piezas centrales son las inspiradas en arquitectos y diseñadores del movimiento moderno del siglo XX. José Lourenço representa ambientes domésticos aparentemente despojados, pero increíblemente humanos, «pormenorizando los detalles de la convivencia cotidiana, como los libros o las flores abandonados en medio de la actividad, transmitiendo la vivencia sin protagonistas».