La postverdad fotográfica, la memoria desmaterializada, la iconofagia, la construcción de identidades y la perspectiva de género en redes sociales, los drones y la automatización ... de la mirada, la fotografía como un lenguaje entre máquinas, las urgencias medioambientales, la postfotografía como síntoma de la economía postliberal, las imágenes de la guerra y la guerra de las imágenes... En 'Desbordar el espejo', su último libro, Joan Fontcuberta fundía la experiencia del fotógrafo con la lucidez del ensayista y la mirada personal sobre un presente saturado de imágenes. Desde el día 26 y durante los próximos meses su creación recala en las Naves de Gamazo, como se avanzó, de la mano de la Fundación Enaire. Como apertura de las grandes exposiciones de verano del Festival PHotoEspaña en Santander -precedidas de 'Despertar el agua' en el Faro, que ahora llega a su fin, y la recién inaugurada 'Una nueva historia' de Isabel Muñoz en Altamira- Fontcuberta inaugura 'Mirabilia', comisariada por Sema D'Acosta.

La muestra En datos. 'Mirabilia'. Joan Fontcuberta, VI Premio Trayectoria. Comisario Sema D'Acosta. Junio-noviembre . Inauguración el próximo día 26. Naves de Gamazo, Santander. Organiza: Fundación Enaire en colaboración con PHotoEspaña.

La muestra destacará por su dimensión y especialmente por acoger numerosos trabajos nuevos en la densa trayectoria del fotógrafo catalán (Barcelona, 1955). En ella se incluye el estreno de la serie 'Dinosaurios en Palacio' y 'Los Viajes extraordinarios' (ambas de 2025. Y se presentará por primera vez la instalación Génesis-IA (2025) que solo se ha visto antes en una proyección en Barcelona. El proyecto se enmarca en el galardón Trayectoria de la Fundación Enaire que recibió Fontcuberta.

Su fotografía refleja su compromiso social y su preocupación por la aplicación del talento y las capacidades. Como explica el artista: «En la era de la postfotografía, el gran reto del fotógrafo responsable es responder la pregunta ¿qué imagen falta ahora? Pues la fotografía, que comenzó en el sigo XIX como instrumento de verificación de la realidad se ha convertido en un instrumento de falsificación, y si la censura antes era impedir la difusión de una fotografía, ahora se ejerce con abundancia de fotografías que impiden ver la fotografía de la verdad». Además de su faceta como fotógrafo, Fontcuberta es escritor y ha sido profesor en varias instituciones. En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo.

Imagen de la serie 'Orquideas y Macarras'. 2024-2025. En la muestra de Santander se presenta 'Dinosaurios en palacio' (2025). 1 /

El proyecto, que Fontcuberta presentará en Naves de Gamazo se centra en sus creaciones con Inteligencia Artificial de los últimos dos años. Un recorrido por su obra actual, con propuestas de narrativas visuales que tienen la representación de la Naturaleza como terreno preferente, en el que confluyen «la experiencia poética con la reflexión conceptual, condimentado con constantes guiños a la ficción». La exposición cuestiona la relación entre imagen y palabra, pero también el propio statu quo de la fotografía. La insistencia en este cuestionamiento es el hilo conductor de su trayectoria. Ahogados ante la apabullante saturación de imágenes que vivimos hoy, su trabajo «nos pone en alerta para que no bajemos la guardia ante su potente poder de seducción». La invasión de imágenes falsas a modo de censura encubierta es puesta en evidencia.

En la Tercera Revolución Visual «estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo régimen de la mirada, un cambio de paradigma, en el que Fontcuberta es un referente, como destacado representante de la postfotografía». Las palabras son de Sema D'Acosta, especialista en fotografía del siglo XXI y, en concreto, en la obra de Joan Fontcuberta, e investigador de la aplicación de la IA al arte. Ha acuñado el neologismo 'nexo tipo', un término genérico para nombrar la nueva categoría de imágenes que han nacido ahora y nadie sabe bien cómo tratarlas o llamarlas.

La exposición, una de las más extensas planteadas por el creador en España en los últimos años, viene a confirmar que esas continuas exploraciones que definen su estilo en torno a los límites de lo fotográfico e inciden en cuestionar aquello que vemos, «iban en la dirección adecuada». Desde hace una década, «estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo régimen de la mirada, un cambio de paradigma visual donde Fontcuberta se ha convertido en uno de los artistas a tener en cuenta por su capacidad para generar pensamiento crítico», según expresa el comisario. La Naturaleza ha sido un territorio de estudio para Joan Fontcuberta desde el inicio de su carrera en los años setenta, «una mirada atenta al entorno que ha desconfiado de los supuestos argumentos de veracidad y solidez documental atribuidos a la fotografía, que no es más que un medio de expresión humano tan subjetivo como otro cualquiera». Desde su posición, lo fundamental no son nunca los hechos empíricos, «sino nuestra percepción particular y el tiempo que dedicamos a su análisis». Lo que transmite Fontcuberta es que «ante los incesantes señuelos que tenemos a diario delante de nuestros ojos, el único antídoto posible podría ser mostrar un talante escéptico y aplicar la pausa». Asumir, tal como advierte con su obra, que «las fotografías no son espejos que reflejan nuestra existencia, sino complejas codificaciones culturales que modulan el pensamiento y la comunicación». Muchas de las neoimágenes de las series de Fontcuberta se han producido con programas relacionados con la Inteligencia Artificial, una situación usual para un creador-pensador como él que «procura estar pendiente de los adelantos tecnológicos que van llegando y que permiten dedicar más tiempo a la conceptualización», apunta D'Acosta.

Fontcuberta ha sido galardonado con el premio internacional de la Fundación Hasselblad.En España ha recibido el Nacional de Fotografía (1998) y el Premio Nacional de Ensayo (2011). En 2012 recibió el Premio Nacional de Cultura Artes Visuales del gobierno catalán, en el 2015 el Premio de Cultura (Fotografía) de la Comunidad de Madrid, y en 2016 el Premio Ciudad de Barcelona en Humanidades.