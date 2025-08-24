El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El quinteto de jazz Something Cool actúa mañana en el Patio de Caballerizas. DM

Something Cool pone jazz mañana a la celebración del 93 aniversario de la UIMP

El Patio de Caballerizas acoge la fiesta de la institución académica que reanuda su actividad con la presencia de María Belmonte en los Martes Literarios y la clausura de las Veladas Poéticas con la voz de Ignacio Elguero

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebra su 93 cumpleaños con la música de jazz en una velada festiva prevista en el Patio de Caballerizas. Además, ... la institución académica reanuda su actividad lectiva y cultural tras el paréntesis de esta semana. Durante el mandato del rector Carlos Andradas, coincidente con el 90 aniversario de la UIMP, se ha convertido en una tradición la convocatoria de celebraciones vinculadas al proyecto de futuro con la perspectiva del Centenario. Mañana lunes, el acto contará con la presencia del quinteto de jazz Something Cool que versionará los grandes clásicos para amenizar la celebración, desde las 20.00 horas, con acceso libre.

