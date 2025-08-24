Something Cool pone jazz mañana a la celebración del 93 aniversario de la UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebra su 93 cumpleaños con la música de jazz en una velada festiva prevista en el Patio de Caballerizas. Además, ... la institución académica reanuda su actividad lectiva y cultural tras el paréntesis de esta semana. Durante el mandato del rector Carlos Andradas, coincidente con el 90 aniversario de la UIMP, se ha convertido en una tradición la convocatoria de celebraciones vinculadas al proyecto de futuro con la perspectiva del Centenario. Mañana lunes, el acto contará con la presencia del quinteto de jazz Something Cool que versionará los grandes clásicos para amenizar la celebración, desde las 20.00 horas, con acceso libre.

Something Cool es un quinteto configurado por percusión, contrabajo, guitarra, vibráfono y voz. Su nombre es el título de un estándar de Julie London, una de las grandes voces del género y en él se esconde toda una declaración de intenciones. Sus componentes son, en su mayoría, músicos de reconocida trayectoria. Tras varios encuentros en sesiones de jazz, deciden reunirse en este proyecto. Lo integran: el compositor y percusionista Raúl Quintana, vibráfono; Carlos Pizarro, guitarrista, la sólida base de Diego Gutiérrez y Javier Mayor de la Iglesia a la batería y contrabajo, respectivamente, y la vocalista y líder del quinteto Diana Zetamed.

En paralelo, mañana lunes la programación cultural convoca la última cita en colaboración con el Festival Internacional de Santander: a las 19.00 horas en la sala Pereda tendrá lugar la proyección del documental musical 'El Género Chico', subtitulada «juguete cinematográfico lírico en un acto», dirigida por Samuel Alarcón, cinta que recorre los pormenores de la que fue primera gran industria cultural española.

El ciclo Martes Literarios afronta su penúltima cita con la participación de María Belmonte a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena. La escritora, historiadora y antropóloga, también traductora, ha publicado 'Peregrinos de la belleza-Viajeros por Italia y Grecia', 'Los senderos del mar -Un viaje a pie', 'En tierra de Dioniso' o 'El murmullo del agua, Fuentes, jardines y divinidades acuáticas', todos ellos bajo el sello Acantilado. Actualmente prepara su nuevo libro. Esta semana, asimismo, concluyen las Veladas Poéticas. El jueves, a las 19.00 horas, en el Hall Real, el cicl recibe a Ignacio Elguero de Olavide (Madrid 1964). Director de Iniciativas Culturales de RTVE, es autor, entre otros, de los poemarios 'Humano, Premio Francisco de Quevedo; 'Siempre' y 'Materia', Premio Internacional Claudio Rodríguez; y de la novela 'Leif Garrett en el dormitorio de mi hermana', así como de diversos ensayos generacionales.

Durante más de veinte años ha compaginado su labor en la emisora pública con la dirección del programa literario La estación azul, que cuenta, entre otros, con el Ondas y el Premio Nacional al fomento de la lectura.