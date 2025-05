En el ángulo muerto

Nuevo formato mini (12x17 cm, o en dieciseisavo, para los bibliófilos clásicos) para un catálogo ya mayor, no solo por los veinte años que cumple en 2025 Libros del Asteroide, sino por el lugar de privilegio que ocupa ya en el panorama editorial nacional, trascendiendo el libro independiente para poder medirse sin complejos en escaparates y estanterías con las superpotencias del sector. Y sin caer en las redes de los grupos multinacionales, que eso sí que tiene mérito.

Así, el número 339 de su inventario es para una 'nouvelle' que pese a su mínima extensión –sesenta y dos páginas, si no contamos preliminares ... y cortesías, y además a un cuerpo ideal para lectores con vista cansada– es una pieza intensa y de alto voltaje, y que además sirve de carta de presentación en la narrativa de ficción para la periodista y activista cultural Blanca Lacasa (Madrid, 1972), a la que los degustadores de pop melancólico recordarán como cantante y letrista del grupo Plastic d'amour, o por su mordaz revisión del concepto de «mala hija» en el ensayo 'Las hijas horribles' (Libros del KO, 2023).

Esta novela corta, o cortísima, transcurre en lo que la escritora denomina un 'ángulo muerto': «esa zona que no se puede ver pero que está. Esa ínfima zona en la que pasan cosas (…) y que, como no se ven, parecen no existir». Pero existen, claro. De hecho, ahí es «donde se escriben tantas veces los peores accidentes».

El accidente que refiere Lacasa es un clásico, eso sí: chica encuentra chico. Aunque en el contexto menos propicio porque tanto ella como él – 'ella' es de quien nos habla la narradora, sin presentarla, que además decide que, simplemente, «a él le llamaremos él»– tienen ya pareja; aunque ella, en realidad, últimamente prefiere estar sola. O, más bien, «sola con otra gente». Así que, como los accidentes son inevitables, una vez que se ha producido la primera chispa, la de la atracción, nada podrá impedir la colisión. Ni siquiera que a él tal vez no le atraigan las mujeres, otra «ángulo muerto de manual».

Con un estilo directo y extremadamente dinámico –el relato está narrado en presente, no en pasado–, seguiremos no tanto lo que sucede en la relación sino en la cabeza de ella. Es, por decirlo así, la crónica excitante e irónica de un terremoto pasional retransmitido en tiempo real. No se la pierdan.