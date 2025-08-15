El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Poesía

En busca del equilibrio

En 'El mar que nos salva', Nicolás Corraliza muchos poemas «surgen de la intersección de un pensamiento con el paisaje y la toma de conciencia»

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:51

En el poema 'Una promesa', encuadrado en la sección 'El artilugio del reloj', de «El mar que nos salva', Nicolás Corraliza (Madrid, 1970), esboza lo que se puede interpretar como una poética, resumida en estos versos: «Vivir en el lenguaje y habitar en él. / Construir un cálido vientre, / un hogar donde la palabra cobije y reconforte / cuando el ruido nos alcance. / Existe un fuego acertado en el silencio». Como se ve, el poeta apuesta por una palabra dicha en voz baja, alejada del ruido, próxima al silencio, de ahí que no pueda extrañarnos la elección del laconismo expresivo, de poemas breves en los que el lenguaje delimita un espacio muy concreto para la idea que en él fermenta, ya sea la reflexión preocupada por el paso del tiempo ―«Un libro es siempre una evasión: / una victoria frente al tiempo / para que no se vaya del todo»―, el clima de desengaño ―«Quemar los pesos del pasado / como quien quema un bosque en el ocaso. / Amanece en solsticio. / La ceniza es el final de la escritura»― o el rescate que la memoria realiza de aquellos momentos dignos de conservarse ―«No enturbies el recuerdo. / Deja que fluyan las corrientes / sin mezclarse, para que lo visible / sea la piedra sumergida»

La publicación

La publicación

  • Titulo: El mar que nos salva

  • Autor: Nicolás Corraliza Tejeda

  • Editorial El sastre de Apollinaire.

  • Páginas y precio 82 páginas y 13 euros

Y al fondo de todo, como un escenario infinito, tenemos el mar, el mar que nos salva, es decir, que posee un significado de índole ... metafísico, puesto que el poeta le confiere, combinando la persuasión estética con el efecto ético, un valor ontológico como presente y, esencialmente, como destino: «Sobre el arpa del mar / la ola y el destino».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  6. 6

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes En busca del equilibrio

En busca del equilibrio