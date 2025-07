Cinco programas paralelos para vivir el espacio del arte

Guillermo Balbona Santander Jueves, 10 de julio 2025, 21:54 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Una feria con identidad es mucho más que el escaparate que la preside; más que ese vínculo con el mercado y el coleccionismo. Es también un mapa cultural que propicia adentrarse en el hecho artístico desde diversos espacios, vivencias y terrenos creativos. Guiada por la misión de «apoyar un ecosistema artístico más amplio», como reza uno de sus objetivos, Artesantander se postula como «una plataforma inclusiva para descubrir el arte contemporáneo a nuevas audiencias» para lo cual aborda un programa diverso de actividades de mediación que intentan llegar a todos los públicos.

Institut d'Estudis Baleàrics Muestra de Jorge Diezma

Ampliar Jorge Diezma. 'Bodegón marinero con sandía'. Óleo sobre lienzo, 2023. 58x70cm. IEB

El Institut d'Estudis Baleàrics presenta 'Paisajes suspendidos: bodegones marinos de Jorge Diezma en su propio estand. La propuesta curatorial es fruto del trabajo de la experta en arte contemporáneo Cristina Anglada. Proyecto ganador de la convocatoria abierta que el IEB lanza para la selección del 'solo show' con el que participa en Artesantander. 'Paisajes marinos: bodegones marinos' «retoma y resignifica un subgénero histórico del barroco: el bodegón marinero, surgido en la Italia del siglo XVII». Protagonizadas por peces y objetos vinculados al entorno marítimo, estas naturalezas muertas no son sólo un homenaje a esta tradición, «sino también una reflexión crítica sobre los procesos de transmisión, vulgarización y reapropiación del lenguaje pictórico a lo largo de los siglos».

Espacio Editorial Seis librerías y editoras

Ampliar Las editoriales de arte tienen un notorio espacio.

La feria reúne en un espacio específico a seis librerías y editoras que desarrollan una importante labor de creación, reflexión y divulgación del arte contemporáneo. Los sellos son Carmen Alonso Libros, de Santander; Heads take away, Mutilva, Navarra; Caja Negra Editoria, Buenos Aires / Madrid; Turner, Madrid; Fontanar Ediciones Riaza, Segovia y Planabooks Editores, de Madrid.

Proyecto Espora. Mediación Recorridos. Visitas guiadas

Ampliar El proyecto Espora permite visitas guiadas por profesionales del mundo del arte. En la imagen, a la derecha, sesión guiada por Helena Garay.

El programa de recorridos en Artesantander está guiado por profesionales de arte contemporáneo. Una serie de actividades de mediación, a través de visitas guiadas, dirigido por la comisaria Carmen Quijano, que este año ha diseñado una programación que integra recorridos diversos entre los que se encuentran el coleccionismo, la identidad, el diseño o lo cotidiano como elementos vertebradores. Dirigidas al público general, las visitas guiadas son gratuitas con reserva previa a través de la web www.proyectoespora.com. El programa se abre mañana con 'Descubre. Conecta. Colecciona', a las 19.30 horas. Visita realizada por Alicia Riva (Santander, 1986), gestora y mediadora cultural, a través de una selección de estands con obras accesibles, todas por debajo de los 1.000 euros, que demuestran que comenzar una colección propia no es solo posible, sino también apasionante. Esta primera visita «busca acercar el arte al público general, derribando mitos y mostrando que coleccionar no es exclusivo de expertos o grandes fortunas. Todas las piezas representan el talento y el trabajo de artistas emergentes y consolidados, así como el compromiso de las galerías que los apoyan y visibilizan». El resto de programas son: 'Miradas múltiples. Perspectivas expandidas'. El domingo, 13, a las 18.00 horas, visita realizada por Laura Crespo (Santander 1979), gestora cultural, comisaria independiente e investigadora en mediación cultural.

'La belleza de lo habitual. Una visita a lo cotidiano desde el arte' el domingo, a las 19.30 horas, es la visita realizada por Laura Olea (Cáceres, 1992). Vive y trabaja en Santander.

Ya el lunes es el turno de 'Cartografías del yo. Hacia una construcción de la identidad', a las 19.30 horas. Visita realizada por Helena Garay, doctora en Investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, con mención cum laude, y licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca. Compagina la creación visual con la investigación y la formación universitaria. Actualmente, ejerce como profesora de fotografía en los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Europea del Atlántico. Finalmente, 'Diseño, retícula y color: Tránsitos del Arte Contemporáneo', el próximo martes, a las 19.30 horas. Un recorrido guiado de nuevo por Alicia Riva.

Talks Conversaciones, presentaciones

Ampliar Ludovica Cadario, Sara Navarro y Borja Fernández-Cobaleda

Este programa contiene conversaciones, presentaciones y charlas que se sucederán desde mañana, sábado, al martes, día 15. Una conversación de la comisaria Cristina Anglada y el artista Jorge Diezma abre la agenda que durante la tarde contempla la presentación de los Premios Residencia Piramidón y Residencia Artística Celestino Cuevas y la charla Charla 'Arte, lujo y empresa: la combinación perfecta' de Fernando Sánchez Morote. El domingo conversación entre la comisaria Laura Cobo y el artista Claudio Garrudo (Salgadeiras Arte Contemporânea); la charla 'El dominio ART (DonDominio) una presencia online idónea para artistas y galeristas en el contexto global', por Xavier Idevik, y las presentaciones de los libros: 'Preferiría no hacerlo', ediciones Heads Take Away, por su autor Miguel Leache; 'El paraíso es un lugar en la mente', ediciones Turner, por el comisario responsable de la edición Omar Pascual Castillo y 'A Picasso de Alberti', ediciones Planabooks, por Alfredo Navarro.

El lunes está prevista una conversación sobre el Libro 'Quietud en movimiento', de ediciones Turner, por su autora Claudia Joskowicz y su galerista Jorge López; la mesa redonda 'Coleccionismo que inspira: iniciativas privadas con visión' y la pesentación de la monografía 'Raya' por el artista Ángel Padrón y la comisaria Dalia de la Rosa. En la clausura, se convocarán una conversación entre la comisaria Alicia Riva y el artista Kepa Garraza (Galería Víctor Lope), más una mesa redonda final sobre los diez años del Programa Confluencias. 10 años: redes, creación y extensión en el sistema cultural', moderada por la comisaria Carmen Quijano.

Ways to collect Doble propuesta

Ampliar 6 FOREST STUDIO. 'Lamigati Angel', obra de Ana Barriga.

Finalmente, esta sección la configuran dos propuestas. The Print Subscribers Club es un proyecto de Benveniste Contemporary (Madrid) que celebra 25 años presentando en la feria sus más recientes libros para suscriptores. Una de las artistas contemporáneas más reconocidas a nivel internacional, Doris Salcedo (Colombia, 1958), está representada a través de esta cita. Y, en segundo lugar, 6-Forest Studio es una iniciativa de la Colección SOLO, radicada en Madrid y Cantabria, que produce, apoya y comparte el arte actual, promoviendo la experimentación y la creación. Ana Barriga (España, 1986), Ryan Heshka (Canada, 1970) Sergio Mora (España, 1975) y Motohiro Hayakawa (Japón, 1974), con piezas de reciente aparición, se presentarán estos días de feria.

