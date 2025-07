Galeristas y artistas de un nuevo relato

Rachel Liebskind presenta 'There is always something behind the curtain', 2020. Barra de cortina de acero a medida, dos paneles de cortina con recortes de imágenes teñidas a mano (cúrcuma, cebolla, repollo y té) sobre tela, cosidos individualmente sobre algodón recuperado. Imágenes impresas del Archivo Federal Alemán (1946-1952).