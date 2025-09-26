Crespuscular

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Julio Llamazares reproduce el viaje que su padre realizó obligado por la guerra, en busca de la huella de su verdadera historia, con un estilo periodístico y funcional que adolece de cierta desgana en la revisión de un texto con aire de western

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:34

Seguir los pasos de un viajero anterior es ya un subgénero en la literatura de viajes. Recordemos a Azorín, en 1905, volviendo a recorrer la ... ruta de don Quijote o al Baroja sexagenario de 1935 al que el diario Ahora, el de Chaves Nogales, le encarga repetir los pasos de la expedición de Gómez, aquel general carlista que cien años antes había trazado una gran ese, de norte a sur, sobre el territorio peninsular (el año 1996, por cierto, Eduardo Gil Bera volvería sobre los pasos de Gómez y de Baroja en 'Sobre la marcha').

