Un duelo por resolver

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

«Mi padre y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas», rememora Marina, la protagonista de la novela, en las primeras páginas. Más que de las fases del duelo, en realidad nos habla del dolor pospuesto, del mal que no vemos crecer hasta que es demasiado tarde y se vuelve ingobernable.

Como en la célebre cita, posiblemente apócrifa, de Shakespeare, «Las heridas que no se ven son las más profundas». Ella, como su madre, prefiere mirar ... hacia otro lado, y ni siquiera mencionar lo sucedido, porque «al decir que papá ha muerto lo vuelve a matar».

Y Marina, que acaba de terminar sus estudios y no quiere que la pena guíe su vida, en una fiesta de agosto en Beiramar se fija en Jaime, un hombre veinte años mayor que ella, que «quizá era un arquitecto, un comisario de arte, un diseñador o el amor de mi vida». Por supuesto, arrancará una historia de amor que comenzará siendo deslumbrante y arrebatadora, pero que conduce sin remisión a una relación asimétrica. Y a las lógicas vías de fuga que la propia vida irá abriendo. Contada desde dentro, la novela es un bucle emocional que la narradora deberá romper, cuando sienta que bajo la apariencia del cuidado y la protección anida en realidad una forma sibilina de anulación, materializada en un juego maquiavélico de castigos y privaciones –desde ignorarla hasta utilizar la velocidad como amenaza–, disfrazado de amor incondicional y razonamiento lógico. La identidad, la impostura, las expectativas y manipulación son los verdaderos protagonistas de una historia invisible que bulle bajo el ir y venir de la cotidianidad, entre la rutina y el escapismo. Se trata, pues, de una de esas novelas en las que en apariencia sucede muy poco, tan solo la vida que pasa, pero en su interior los personajes experimentan seísmos de máxima intensidad. El libro Titulo Comerás flores

Autor Lucía Solla Sobral

Editorial Libros del Asteroide, 2025

Páginas 248

Precio 19,95 euros Con un estilo que transita entre lo poético y lo lacónico, Solla Sobral logra una enorme transmisión emocional con su prosa en apariencia sencilla, casi una transcripción del habla, pero que sin embargo resulta tremendamente eficaz, certera como el bisturí de un hábil cirujano. Con el uso de la cultura popular –de Morrissey a 'Notting Hill'– más como alegoría que como ambientación, la autora construye para su debut en la larga distancia una novela intensa y adictiva alrededor de la reconstrucción personal y la búsqueda de la propia identidad, una de las claves de nuestro tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión