El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Novela

Un duelo por resolver

El debut de Lucía Solla Sobral explora la reconstrucción personal y la búsqueda de la propia identidad

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:27

«Mi padre y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas», rememora Marina, la protagonista de la novela, en las primeras páginas. Más que de las fases del duelo, en realidad nos habla del dolor pospuesto, del mal que no vemos crecer hasta que es demasiado tarde y se vuelve ingobernable.

Como en la célebre cita, posiblemente apócrifa, de Shakespeare, «Las heridas que no se ven son las más profundas». Ella, como su madre, prefiere mirar ... hacia otro lado, y ni siquiera mencionar lo sucedido, porque «al decir que papá ha muerto lo vuelve a matar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  4. 4

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  5. 5

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  6. 6

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Los secretos ocultos de los emboscados antifranquistas en la cueva de Treslasbasnás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un duelo por resolver

Un duelo por resolver