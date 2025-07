Una grata sorpresa

Quizás no esté bien decirlo, pero hay libros de los que un crítico espera muy poquito. Imaginen la obra de un debutante tardío y desconocido, de trayectoria completamente ajena a la creación, ambientada en su propia ciudad y presentada con el ropaje austero de eso que hoy en día se llama eufemísticamente 'coedición'.

Así que con bajas expectativas y no demasiadas ganas acometí una lectura a la que solo pedía brevedad. Cincuenta páginas más tarde, se me habían ... olvidado todos mis recelos iniciales. Cien más, y caí en la cuenta de que estaba completamente enganchado a la historia de Matías Grao. ¿Qué estaba pasando allí?

En 'Treinta años en el olvido', la primera novela de Francisco Javier García Carrera (Santander, 1969), corre abril de 2022 en la ciudad de Santander, mientras el mundo se desmorona para Matías Grao, un inspector vallecano que lleva tres años en Cantabria, investigando a la mafia albanesa, aunque pronto descubriremos que llegó huyendo de su pasado. Y él, además, encontrará un caso mucho más importante; uno que lleva treinta años sepultado en el olvido, y por supuesto no podrá dejar sin resolver.

Con un planteamiento y una estructura canónica –que avanza cronológicamente salvo en los flashbacks que oportunamente nos retrotraen a los años noventa–, García Carrera construye una trama densa y opaca, en la que sus personajes avanzan en una atmósfera asfixiante, siguiendo el hilo de una madeja que conecta el pasado y el presente de una ciudad que, en su prosa, adquiere una tonalidad oscura, de novela negra clásica. Muy negra y muy clásica.

Con sagacidad en la arquitectura interna del libro, un realismo muy verista pero contenido en lo morboso –hay más tensión que vísceras, nada que ver con la fiebre 'gore' actual–, y destellos de ironía afilada, el autor consigue cautivar al lector con maestría inesperada. Como, por ejemplo, cuando uno se encuentra con diálogos chispeantes, casi al nivel del 'screwball' de la edad de oro del cine –«Te has vuelto un imbécil», le dice a Grao su ex. «Siempre lo fui, pero te has dado cuenta muy tarde», repone él–; imposible no rendirse a la lectura.

Grata, muy grata pues la sorpresa de descubrir a un escritor apasionante e inesperado. En el debe, tan solo apuntar que, con un poquito de edición literaria –un título con más gancho y dos o tres retoques estéticos–, esta novela podría ocupar las estanterías de los más vendidos.