La lección de Hitler

Crónica ·

Lutz Hachmeister describe la historia completa de los encuentros del führer con periodistas extranjeros y la fascinación que desprendía

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:22

La historia aspira a contar las cosas como fueron, pero las cosas cambian según se cuentan y según el momento en que se cuentan. «Si Hitler hubiera sido víctima de un atentado a finales de 1938 –afirmó Joachim C. Fest–, pocos dudarían en considerarlo uno de los más grandes estadistas alemanes, quizá el culmen de su historia». Exagera, sin duda. Pero de lo que no hay duda es de que, entre 1933 y 1939, Hitler fue el árbitro de la política europea, y no solo, detestado por unos pocos, admirado por los más dentro y fuera de Alemania.

Lutz Hachmeister (1959-1924), muerto poco antes de que apareciera este libro, además de historiador, fue productor cinematográfico y periodista. Esas tres facetas se unen ... de algún modo en 'Entrevistando a Hitler', que podría servir como guion para una serie documental sobre la figura histórica que más sigue fascinando a todos los públicos.

