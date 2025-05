El mejor antídoto

Carlos Alcorta Santander Viernes, 23 de mayo 2025, 07:27 Comenta Compartir

Autor de una copiosa obra literaria en gallego, sobre todo en el campo de la poesía, en la que destacan títulos como 'Alba de auga sonámbula' (1983), 'O sol entre os dedos' (1993), 'Memoria de agosto' (1993), 'En voz Baixa' (2002), 'Casa última' (2003), 'A melancolía de los cuerpos' (2008) y 'Outono nos espellos' (2017) por los que ha cosechado importantes galardones como el Premio Celso Emilio Ferreiro, el Antonio Tovar o el de la Crítica de poesía gallega, Xulio Valcárcel (Lugo, 1953) nos presenta ahora 'El cansancio de los cuerpos' en su versión en castellano suponemos que debida, aunque no se explicita en el libro, al propio autor. Aunque su primera edición data del año 2008, el libro no ha perdido vigencia estética y, menos aún temática, pues la visión desengañada del paso del tiempo ha proporcionado una justificación a la melancolía más acorde con la edad actual del poeta, quien, ya entonces confesaba que ya no era «el de antes», y es que, como afirma el poeta, «Nada parece haber cambiado / y nada es igual». El volumen está dividido en cuatro secciones. La primera de ellas, 'Inventario y recuperación', comienza con un poema enumerativo, al estilo borgiano, en el que se hace recuento de las cosas que debe atesorar la memoria y, entre ellas, están «Las palabras que se hacen verdad en el poema». Quizá donde mejor se manifiesta la forma de combatir ese cansancio de los cuerpos al que alude el título sea en la experiencia amorosa, en el desgarro interior que provoca la pasión, como sucede en el poema 'Cuerpos en el amor', bajo la sombra de Cernuda: «Pura melodía de los cuerpos enlazados / Es agonía y bendición / colmado vacío lúcida ceguera Es oración y blasfemia / respuesta a la muerte / acaso redención».

El regreso a la infancia ocupa la segunda sección, 'Espejismos'. Sí, como afirma en verso, «somos lo que recordamos», no cabe duda alguna que mantener ... despierta la memoria resulta imprescindible para no perder las señas de identidad. De «Aquellos veranos aquellos / ojos colmados de candor / y de alegría descubriendo la vida / Diáfana una imagen perdura El proceloso / arrullo del mar y el cuerpo desnudo de un niño / jugando en la arena de una playa infinita y blanca / infinitamente blanca». Como el lector de este comentario habrá notado, los versos carecen de puntuación –un recurso, en su momento, vanguardista, pero hoy ya por completo asimilado–, lo cual les confiere una ambigüedad semántica enriquecedora, aunque, a veces, provoque cierta confusión. Al proceso de idealización de la infancia sucede el de la juventud, en el que se despiertan el deseo y el amor, el primer amor: «Tuve yo la muchacha más hermosa, / seda de su pelo abrasándome los labios, / ofrecido su cuerpo duro y tibio / bajo el vestido ligero del verano». Hay en estos poemas una voluntaria concordancia entre el verano, la juventud y la belleza, solo truncada en poemas en los que asoma la decrepitud de la vejez o el paso del tiempo convierte a los entonces amantes en dos desconocidos. En cualquier caso, Valcárcel narra los sucesos con magnífica precisión, de tal forma que el lector sigue del desarrollo de la historia sin perder detalle.

'E cansancio de los cuerpos' Autor Xulio Valcárcel

Editor Xulio López Valcárcel

Páginas 96

Precio 15 euros En la tercera sección, 'El cansancio de los cuerpos', la nostalgia por lo que se fue aparece de forma nítida. El protagonista poemático vuelve la vista atrás y se empeña en rescatar la emoción que disfrutó en el pasado con sus amantes: «De rescatarlas trato / para tapar un hueco / Como una ofrenda un tributo / una salvación / ya imposible». Los efectos de la resignación son palpables, acaso porque «Cuerpos deseados que encendían / las miradas devinieron flores turbias frutos sin sazón». Hemos dejado atrás el verano, incluso el otoño. Ahora estamos en invierno, el tiempo de hacer balance, el tiempo de la derrota: «Déjate ir con la tarde que se desvanece / Bebe despacio la última copa / Otras rondas otros cuerpos aguardan […] / Bebe tranquilo si remordimientos / Ansias urgencias dominan se imponen / Y tú frente a todo». A punto de claudicar, el poeta escribe: «Más fuerte que el amor es el cansancio». La sensación de desvalimiento se agudiza. Está solo frente a sus temores, tras las pérdidas, solo los seres más cercanos pueden mitigar la intemperie sentimental: «Yaces inocente y terrible / no está tu padre no está tu madre / resisten todavía algunos hermanos / otros ya se fueron / queda tu mujer y tus hijos». El libro finaliza con la sección 'Viaje al Oeste', en el que percibimos un tono melancólico de herencia machadiana: «Cuando me llegue el día / de emprender el viaje hacia el Oeste / y deje atrás todo cuanto amo, / iré desnudo y limpio deseando / que la navegación del sol / por el espacio insondable de la noche, / avive en mis ojos el recuerdo / de aquel tiempo sencillo y pleno / contigo compartido», que, sin embargo, enfoca el final del trayecto sin contrición, sabiendo que el camino ha merecido la pena, y que eso es lo realmente importante.

