Una memoria llena de árboles

Reflexiones del pintor y poeta José Saborit en las que se combinan la estética con la ecología, la admiración con la necesidad, con un lenguaje sencillo cargado de emoción

Carlos Alcorta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:37

La hermosa colección 'De la belleza', dirigida por el novelista Gustavo Martín Garzo, alcanza con 'La belleza de los árboles', el número 30, de José ... Saborit (Valencia, 1960), es un reconocido pintor que ha expuesto su obra en museos y galerías de toda España y un no menos valioso ensayista con varios libros publicados en torno al arte plástico y poeta, autor de títulos como 'Flor de sal' (2008), 'La eternidad y un día' (2012). 'La misma savia' (2016), 'Con ojos de nadie' (2021) y 'Más vida' (2025), todos ellos publicados por la editorial Pre-textos, a los que hay que añadir 'Carta el hijo' (2017), publicado por Banda Legendaria. Además, podemos leer 'Perspectiva aérea' (2022), una especie de diario que guarda innegables similitudes con 'La belleza de los árboles' porque ambos son un compendio de ensayo, de diario y de poesía, sin que queden claras, ni falta que hace, las fronteras entre un género y otro.

Una memoria llena de árboles