Umbral y el arte de resucitar

Renacimiento publica una nueva entrega de los artículos que Francisco Umbral publicó en la revista 'Jano', durante tres décadas

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:21

«El periódico es la antesala del libro» se ha repetido más de una vez. Y ciertamente las publicaciones periódicas –diarias, semanales, mensuales– nunca han publicado solo lo que suele entenderse por periodismo: información noticiosa ligada a la actualidad. Ciertos géneros literarios –como el cuento o la poesía– encontraron en ellos un lugar tan propicio como el libro o más. Para no hablar de la novela por entregas, tan popular en otro tiempo.

Pero si buena parte de las obras literarias se anticiparon en periódicos y revistas, no todo lo publicado en ellos debe ser recopilado en volumen: ... su lugar está en las hemerotecas, al alcance de curiosos y estudiosos, aunque lo firme un autor de cierto renombre. Umbral, como Azorín, como Clarín, como Borges, como tantos otros, es uno de esos autores que prepararon buena parte de sus libros con material publicado previamente en prensa. Libros secundarios y prescindibles en algunos casos y fundamentales en muchos otros.

