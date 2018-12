La nostalgia de Christopher Reeve y la esperanza de Supergirl Fotograma de 'Superman'. / Archivo Cuatro décadas después del estreno de la película de Superman, el cine y los cómics tratan de revitalizar el carisma de un personaje que compite en popularidad con el despegue de su pariente JAVIER BRAGADO Madrid Lunes, 10 diciembre 2018, 01:37

Christopher Reeve apareció en las pantallas de cine vestido como Superman el 10 de diciembre de 1978. Aquel veinteañero alto y de profundos ojos azules que volaba y salvaba al mundo inspiró una oleada de jóvenes y adultos para abrazar al superhéroe. Cuatro décadas después, su prima Supergirl intenta competir en popularidad en pantallas y viñetas gracias a su mirada al mundo actual mientras el hijo de Kripton trata de recuperar la vitalidad para su legión de admiradores.

En DC, la compañía que mantiene los derechos de Superman en los cómics, entienden que ninguno de los sucesores de Reeve ha logrado alcanzar su carisma y todo lo que arrastró tras de sí. El actor consiguió que un superhéroe pasara a las conversaciones del mundo adulto y relanzó un interés que hoy mantiene su poso aunque no ha vuelto a despegar de la misma manera. La causa que más se suele apuntar es cierto desfase entre lo que ofrece y lo que hoy quiere el público. «Si se hubiera creado en nuestros días este personaje no tendría el calado que tiene ahora. Tiene 80 años y, como el Capitán América, ha generado un sentimiento cultural intergeneracional, Los abuelos leían los cómics de Superman, los padres ven las series y y los hijos ven las películas», explica Julio Embid, autor de 'Con capa y antifaz: la ideología de los superhéroes' (Los Libros de la Catarata). Hay nostalgia e inercia, lo que perpetúa cierta sensación de estancamiento unida a la falta de amenazas reales.

Supergirl, heroína contemporánea

Quien conoce bien al personaje es Sterling Gates, guionista de televisión de 'Supergirl' y de numerosas historias en los tebeos de ambos hijos de Kripton. Fabricó a la Kara Zor-El de las nuevas generaciones en las páginas de los tebeos y ha colaborado activamente en la serie de la cadena CBS (en la plataforma HBO en España). su tarea era reemplazar a la eterna muchacha a la sombra después de 60 años en los cómics de todo el mundo y tuvo éxito. Invitado por ECC Ediciones al Heroes Comic Con de Madrid, resume el contraste actual entre ambos personajes: «Supergirl es un personaje 100% actual, puede que más que nunca. Superman es una historia de emigración, Supergirl es una historia de refugiados. Era una adolescente que sobrevivió en el espacio antes de llegar a la Tierra y tener que aclimatarse a nuestro mundo. Esa es su principal diferencia con Superman. Ella es extremadamente necesaria e importante para la América de hoy».

Sus ideas han convertido a la prima de Superman en un icono entre las jóvenes, aunque quiere espantar cualquier etiqueta de exclusividad sobre el público femenino. «Un héroe puede inspirarte sin importar el género. Nosotros creamos esos personajes. Superman es la justicia al modo americano, pero Supergirl puede encarnar la compasión y creo que es algo que puede inspirar para la esperanza para todo el mundo sin importar quien sea. Son valores importantes», defiende el guionista.

Fotograma de la serie 'Supergirl'. Refugiada Julio Embid recuerda que la palabra 'refugiada' aparece en la cabecera de la serie y considera que el tono «es bastante progresista» «Habla del mundo LGTB, de minorías, etc. Una de las 'malas' en un capítulo llegó y dijo 'Quiero hacer Kripton grande de nuevo', que es una burla directamente al presidente», completa el escritor.

La historia creada en los cómics cuenta que Kara Zor-El (Supergirl) debía proteger a su primo Kal-El (Superman), pero un accidente envió la cápsula al espacio. Cuando el pariente criado en la Tierra acudió a rescatarla los roles tuvieron que invertirse porque ella se había conservado con la misma edad y no podía ser una protectora con poderes inferiores. Así, la aceptación de sombra del gran faro de la humanidad se convirtió en un asunto habitual. «Siempre pienso en lo que pasa cuando un hermano o una hermana mayor tiene mucho éxito. Eso es muy duro y un desafío», argumenta Gates con un hablar pausado pero apasionado sobre los personajes que ha manejado. «Si su primo hace algo mal por accidente lo arregla inmediatamente. Ella puede intentarlo y no arreglarlo, que la prensa la ataque y que se dé cuenta de lo que ha hecho. Además, en términos de experiencia Superman ha estado usando sus poderes 20 años y Supergirl es nueva en el planeta. Eso es muy divertido a la hora de escribir porque no es como ningún otro personaje», aclara el guionista.

Aunque pueda parecer una pieza menor a la sombra del faro de la humanidad, el autor norteamericano insiste en las posibilidades de Kara son muy interesantes. Es una refugiada que huye de una guerra, reivindica el papel de la mujer en tiempos del 'MeToo' tanto en su trabajo como con el traje de superheroína y defiende a los más débiles con los ojos de una joven adulta del siglo XXI. Y falla con una torpeza e inocencia que puede ser más atractiva para conectar con el público. «Lo interesante es que llegó después y sabe que no es Superman. Sabe que va a cometer muchos errores, es absolutamente más humana. Superman es un ideal, pero Supergirl es alguien con quien nos identificamos porque se puede liar y la gente se engancha a ella por sus errores», expone Gates.

Fotograma de la serie 'Supergirl'.

El presente de Superman

Con todo, Gates prefiere no apartar a Superman -le cita como uno de sus tres personajes preferidos- sin olvidar al que deslumbró en los cines hace 40 años: «Yo cogí algunas cosas de las películas de Christopher Reeve». Al fin y al cabo, estudió Cinematografía y Bellas Artes en la Universidad de Oklahoma y ahora está concentrado en su trabajo como guionista de la serie de televisión de 'Flash'. Mantiene que es hora de mirar hacia el futuro y el presente del hijo de Kripton. Defiende que el hombre con la 's' en el pecho puede ser un superhéroe implicado con el mundo actual si los guionistas evitan el camino fácil. «Cualquiera puede escribir algo de Superman dando una paliza a otros alienígenas, ¿pero qué hay de nuevo con eso?», cuestiona. Carlos Pacheco, quien dibujó al hijo de Kripton en DC en 2006 -año de estreno de 'Superman Returns' en los cines-, confesaba que era «un personaje monolítico» con el que no consiguió conectar, precisamente, porque no es fácil encontrar debilidades o incertidumbres en 'el hombre de acero'.

Gates considera que una buena idea sería echar un vistazo al origen del personaje que llegó del espacio a Texas sin parar en la aduana hace 80 años. Entonces no había surgido un muro-frontera de la imaginación del presidente de Estados Unidos, un escenario propicio para nuevas historias. «Superman puede proteger a los migrantes en Sudamérica. Necesitamos un héroe que haga frente a esa gente que odia a los inmigrantes en América, por ejemplo», recuerda Gates a sus compañeros sobre las posibilidades de Kal-El, el emigrante planetario.