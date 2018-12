Susanna Isern crea el sello editorial infantil cántabro 'Tierra de MU' Susanna Isern posa con algunos de los cuentos que ha editado en estos últimos años. / María Gil Lastra Escribía desde pequeña, pero se volcó de lleno en esta tarea cuando abrió su consulta como psicóloga: «Los cuentos no son varitas mágicas pero ayudan a abrir puertas a un niño» LOLA GALLARDO Santander Domingo, 23 diciembre 2018, 18:57

MU es un continente perdido en el Océano Atlántico sobre el que se han escrito historias y leyendas. Y ahora da nombre al nuevo sello editorial cántabro de Susanna Isern, 'Tierra de MU', donde publica sus cuentos más personales. Psicóloga, profesora y escritora, tiene más de cincuenta cuentos publicados. Afincada en Santander desde hace más de diez años, reconoce que escribe casi desde que tiene uso de razón.

Nació en un pequeño pueblo del Pirineo y recuerda sus primeros años rodeada de montañas. En su familia no había tradición de libros y en su pueblo no había biblioteca o librerías, «pero yo tenía algo dentro que me hacía escribir cuentos». En ese principio, nunca pensó que podía llegar a ser escritora profesional, perosiguió escribiendo, incluso en la adolescencia se aventuró con alguna novela negra que nunca ha publicado, y cuando llegó el momento de ir a la universidad se decantó por Psicología, su segunda gran pasión. Hizo un máster en Psicología Clínica y Salud y abrió una consulta en Madrid.

Su primer paciente fue un punto de inflexión en su vida. «Había estudiado mucho, la carrera, el máster y me encontré frente a un niño de ocho años al que hacía preguntas y no me contestaba. No sabía cómo acercarme a él. Sus padres se habían separado y él tenía una gran dependencia de su madre, pero ella trabajaba y tenía que viajar con frecuencia», explica. El niño volvería en una semana y de pronto se encendió una luz y le escribió un cuento, 'Marco Diminuto', sobre un niño que siempre estaba en el bolsillo de su madre, hasta que un día advirtió de que eso no era lo mejor para él, que tenía que relacionarse, tener amigos... El niño llegó a la consulta y juntos, sentados en el suelo, leyeron el cuento y «tuvo un efecto mágico en el niño, que se abrió a mí y empezó a contármelo todo». Susanna Isern reconoce que «los cuentos no son varitas mágicas pero ayudan a abrir puertas a un niño». Y así empezó su andadura profesional como escritora, con cuentos para ayudar a niños, después se casó y fue madre de tres hijos. «En ese momento explotó toda la literatura en mi vida y aparecieron historias de fantasía, de amistad, de viajes... todo fluyó y hoy tengo más de cincuenta cuentos escritos», relata.

Susanna Isern comenzó a publicar en 2011. Su primer álbum ilustrado fue '¡Pilú, Pilú!'. La mayoría de sus obras se comercializan internacionalmente y se pueden encontrar, además de en braille, en una docena de idiomas: español, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, polaco, ruso, rumano, árabe, chino y coreano. Entre sus libros destacan 'El Emocionómetro del Inspector Drilo' llevado a los escenarios en el 2018 por la compañía Acuario Teatro; 'La música del mar', medalla de oro en la categoría de libros escritos en español; 'Cartas en el bosque', medalla de plata en la categoría picture book en los Moonbeam Children's Book Awards 2017; 'El momento perfecto' finalista en el premio Libro Kiriko 2016; 'What are you scared of, Little Mouse?' (¿De qué tienes miedo, Ratoncito?), premiado con Medalla de Plata en los Moonbeam Children's Books Award 2015 de EE UU y 'The Magic Ball of Wool' ('El Ovillo Mágico'), premiado con Medalla de Plata en la categoría de mejor álbum ilustradoen los Moonbeam Children's Book Awards 2013 de EE UU. Isern escribe y cuenta para las ilustraciones con los dibujos de Raquel Díaz Reguera ('Los Cuentos a Medias') y Leire Salaberria ('El juego de DimeDigo').

Una extensa producción que le ocupa mucho tiempo en su vida, pero también le ayuda en su trabajo como psicóloga. Y es que reconoce que escribir literatura infantil, «no es un rango inferior a la literatura para adultos, todo lo contrario, porque escribir para niños implica una gran responsabilidad, los autores debemos dar lo mejor de nosotros mismos porque esas historias que lees cuando eres niño acaban formando parte de tu vida», señala.

Su prolífera trayectoria como escritora, profesión que compagina con la de psicóloga y profesora en la Universidad Europea del Atlántico, le llevó en abril a crear su propia editorial, 'Tierra de MU'. ¿Por qué? «Porque quería tener libertad y llevar el timón del barco en todo el proceso, desde el formato, el papel o las ilustraciones», responde. Comenzó su andadura con unos originales libros de escritura creativa, 'Cuentos a medias'. «Son dos cuentos a medio escribir y medio ilustrar», explica Isern quien busca como objetivo que el niño sea el tercer autor y complete el libro convirtiéndolo en un ejemplar único. Y este otoño ha lanzado otra apuesta editorial, 'El juego de DimeDigo', un manual que incluye un juego «para que los niños se abran y puedan expresar sus preocupaciones y sentimientos en familia, algo que angustia a muchos padres cuando tienen las sensación de que sus hijos no les cuentan sus problemas», explica. El libro contiene una veintena de cuentos, reflexiones, actividades... Además del mencionado juego de mesa. El tablero de juego está en la contraportada y los retos asociados a cada casilla en un desplegable situado en la guarda trasera. Así con el desplegable abierto y el libro cerrado por la contracubierta, se puede jugar», puntualiza.

'Tierra de MU' nace «para cubrir huecos» en el mercado editorial. Son cuentos diferentes, novedosos, herramientas de aprendizaje que se valen del texto, ilustraciones y canciones, para «emocionar a los más pequeños». ¿La inspiración? Está en el día a día de Susanna Isern, en sus hijos, en su familia, «la chispa puede saltar de una frase, de un rincón...», dice. Los cuentos de Susanna Isern también han dado el salto a los escenarios. 'El emocionómetros del Inspector Drilo', ha sido adaptado como musical y este año se subió a los escenarios en España, de la mano de 'Acuario Teatro' y, en Italia, con la compañía Giú di Su per Giú... Su cabeza no para de idear nuevas historias porque reconoce que «los libros apenas están unos meses en las librerías y hay que publicar mucho para que no se olviden de ti. Las novedades en las librerías son efímeras». Por eso, ya busca nuevas historias en su día a día, en su familia...