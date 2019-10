El talento audiovisual de Cantabria compite en busca de apoyo y visibilidad Rodaje en Laredo de una escena de la película 'Pobre y a pie', que narra la vida de Antonio Claret. / Abel Verano El festival 'Guionízate' celebra su segunda edición con vocación de consolidarse y de fomentar el peso de la industria de la imagen en Cantabria ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Sábado, 12 octubre 2019, 07:40

La segunda edición del festival 'Guionízate', certamen que busca el mejor guión cinematográfico producido por creadores y autores de Cantabria o asentados en la región, fue presentada ayer en la Biblioteca Central de Cantabria en un acto al que asistieron Eva Ranea, directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Vicente Vega, presidente de la Asociación Audiovisual Cántabra (Acuca) y Tasio Fernández, responsable del laboratorio creativo 'How are you?' y miembro de la junta de la asociación.

La presentación de la iniciativa supuso la apertura del plazo para la presentación de guiones, que podrán ser remitidos a la organización del festival desde ayer y hasta el jueves 7 de noviembre. En esta segunda edición, la temática de los proyectos presentados vuelve a ser libre, pero este año se acota la extensión de los guiones, que deberá ser de entre tres y diez páginas. El festival audiovisual ofrece también a quienes se presentaron el año pasado la posibilidad de participar con nuevas propuestas. El ganador del certamen recibirá 500 euros y apoyo técnico de Acuca, que cederá material y equipos para que dicho proyecto se haga realidad.

EL FESTIVAL Envío de guiones Los proyectos deben presentarse entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre a guionizatecantabria@gmail.com Premio El ganador recibirá 500 euros y apoyo material y técnico de Acuca para producir el corto de su guión. Jurado Formado por Vicente Vega, Tesio Fernández, Guillermo Balbona, Gonzalo Fernández y Pedro de la Escalera.

El concurso, que el año pasado recibió más de 30 guiones, está dividido en dos partes. La primera corresponde al certamen propiamente dicho, mientras que la segunda tendrá lugar el 4 de diciembre en el Casyc Up, donde se dará a conocer el guión ganador de la presente edición y posteriormente se presentará el corto producido por Kike Baliñas, ganador del año pasado. Tasio Fernández, miembro de la junta de la asociación, señala que ésta cubrirá el 70% de los gastos del proyecto.

Industria audiovisual

Una de las claves y propósitos del festival 'Guionízate' es fomentar y potenciar el sector audiovisual y el talento de los creadores de Cantabria. Eva Ranea, directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, señaló durante la presentación del mismo que desde el Ejecutivo regional aspiran a convertir «la industria audiovisual no solo en un recurso cultural sino también en un motor de desarrollo y de promoción». En ese sentido, Ranea destacó el impulso que ha supuesto para el sector iniciativas como 'Cantabria Film Commission', una entidad «encargada de facilitar y promover esta industria, fomentando y facilitando los rodajes audiovisuales en Cantabria y apoyando a nuestros creadores a través de plataformas como el Catálogo de Cortometrajes».

El realizador Vicente Vega, presidente de Acuca, también destacó el papel que juegan este tipo de iniciativas en la promoción del sector audiovisual en Cantabria: «Con este festival pretendemos dar visibilidad a nuevos realizadores, que se unan a la larga lista que ya hay en nuestra región desarrollando su labor con reconocimientos nacionales e internacionales. Buscamos crear un tejido industrial que dé riquezas y puestos de trabajo ligados a lo audiovisual en nuestra región». Para Tasio Fernández, responsable del laboratorio creativo 'How are you?', el festival 'Guionízate' es una oportunidad para que el talento audiovisual de Cantabria tenga visibilidad: «Creíamos que era imprescindible hacer un certamen que involucrase sobre todo a la gente joven, pero en general a todos los que tienen historias que contar y darles de alguna forma la posibilidad de sacarlas adelante».

El jurado del festival estará compuesto por Vicente Vega, el periodista Guillermo Balbona, Tasio Fernández, Gonzalo Fernández y el realizador Pedro de la Escalera, cuya última película, 'El increíble finde menguante', ha sido recomendada por el director José Antonio Bayona.