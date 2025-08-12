Las familias reciben la amenaza de huelga de los profesores con «cansancio y preocupación»

«Cansancio y preocupación» es lo que sienten las familias ante la amenaza de huelga del profesorado si no se alcanza un pacto por el ... aumento salarial. «No entendemos cuál es el problema ante muchas de las cuestiones del acuerdo», plantea el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAMPA), José Manuel Torre. Es «una reclamación que los sindicatos consideran justa y la huelga es la vía para conseguirla, pero se está alargando demasiado en el tiempo». ¿Por qué? Para el portavoz de los padres, «ninguna de las dos partes ha hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo».

El descontento con el paro es generalizado. Y no solo las familias lo han transmitido. El consejero de Educación, Sergio Silva, fue contundente: «La amenaza constante de huelga es totalmente desproporcionada con la distancia que existe en la negociación». Y es que son las cuestiones técnicas las que lastran la posibilidad de cerrar un acuerdo. Esas que las familias «no comprendemos por qué generan rechazo. Como en cualquier empresa, la Consejería debe velar por la formación de sus empleados». Matices o «flecos» que, para Silva, «ofrezcamos lo que ofrezcamos nunca va a ser suficiente. Creen que los avances son gracias a las huelgas, pero la realidad es que solo nos movemos con el convencimiento de tener la mejor educación pública en Cantabria».

Las frases Consejero de Educación Sergio Silva «La amenaza de huelga constante es totalmente desproporcionada con la distancia en la negociación y que no haya una nueva reunión es una excusa» Presidenta de la Junta de Personal Docente Rus Trueba «Los docentes ven la huelga como un paso necesario para resolver el conflicto, que lleva enquistado más de un año y nos menosprecian» Presidente de FAMPA José Manuel Torre «Se está alargando demasiado en el tiempo, puede que ninguna de las dos partes haya hecho lo suficiente para alcanzar un pacto»

Portavoz PRC Pedro Hernando «Los sindicatos se han encontrado enfrente a un consejero que no ha asumido la importancia, ni el papel decisivo que tienen los docentes» Portavoz PSOE Ainoa Quiñones «Lo primero que tiene que hacer Silva es emplazarse a una nueva cita con la Junta de Personal Docente con una propuesta de acuerdo» Portavoz VOX Leticia Díaz «Lo contrario a un acuerdo antes de la huelga docente evidenciaría que el conflicto se mueve por intereses políticos y no por la calidad educativa»

Son cuestiones técnicas para unos, pero determinantes en la resolución del conflicto para otros. El portavoz del Partido Regionalista (PRC), Pedro Hernando, plantea lo siguiente: «¿Es un matiz que el consejero solo se comprometa a afrontar año y medio de aumento y deje la mayor parte fuera de la legislatura al siguiente gobierno? ¿O la necesidad de sujetar el acuerdo a la aprobación presupuestaria, mientras que el resto de colectivos no han visto esta cláusula en sus pactos? Son algo más que matices». Y la Junta de Personal Docente lo reafirma. Para la presidenta del organismo, Rus Trueba, que los «flecos» paralicen la negociación es una muestra de «la falta de compromiso para la resolución del conflicto». Es más, asegura que es una sensación que comparte el profesorado: «Ven la huelga como un paso necesario. Lleva un año enquistado y los docentes se sienten menospreciados».

Mientras tanto, en el Parlamento autonómico, el conflicto divide a las fuerzas políticas. El PRC es claro: «El Gobierno tiene margen suficiente para aceptar las reivindicaciones del colectivo». Y el PSOE reclama una nueva cita. La portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista (PSOE) en Cantabria, Ainoa Quiñones, exige que «lo primero que tiene que hacer el consejero es emplazarse a una nueva cita con la Junta de Personal Docente con una propuesta nueva». Mientras tanto, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, coincide en la necesidad de llegar a un acuerdo, pero cree que con la propuesta de Educación, «los cántabros serían los mejores pagados». Dice que «lo contrario a un acuerdo evidenciaría que se mueve por intereses políticos y no por las necesidades del profesorado o la calidad educativa en Cantabria».

La convocatoria de huelga llega, según los sindicatos, por la falta de una nueva fecha para negociar. Pero el consejero recuerda que «en mayo, con fechas y propuestas encima de la mesa, la Junta mantuvo la convocatoria, no es más que una excusa». Y es que, para el Gobierno, «hay dos sensaciones claras: de amenaza constante y, al mismo tiempo, de que da igual lo que hagamos que nunca va a ser suficiente». Una lectura que el consejero achaca a la politización «evidente» que está tomando el conflicto, «hablamos más de política que en el Parlamento». Dice que «durante las mesas de negociación repiten argumentos que escucho a otros representantes políticos». Y ese mismo pensamiento comparten parte de las familias: «Nos llegan opiniones en ese sentido, sobre todo sabiendo que es una problemática que viene arrastrada desde hace muchos años y que nunca había generado esta situación».

