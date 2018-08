Talía pone en escena la guía «esencial» para entender la pareja Mauro Muñiz de Urquiza, en un momento de la obra. / DM Mauro Muñiz de Urquiza protagoniza la versión del best-seller 'Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus' que se representará en el Casyc el viernes y el sábado ROSA RUIZ Santander Miércoles, 8 agosto 2018, 07:33

Jhon Gray publicó en el año 1992 'Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus', un libro en el que exponía que pese a las semejanzas biológicas similares, utilizar las mismas palabras y compartir el mismo espacio geográfico, los hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. Este fin de semana –los próximos viernes y sábado– el actor Mauro Muñiz de Urquiza llevará a escena algunas de la razones esgrimidas por el autor del libro en la nueva cita con el ciclo teatral Talía que tiene lugar en el Teatro Casyc.

En la publicación, que muy pronto se convirtió en un best-seller y que está basada en años de terapia de parejas e individuos, el doctor John Gray da consejos sobre cómo contrarrestar diferencias en estilos de comunicación, necesidades emocionales, y comportamiento para fomentar un mejor entendimiento en una pareja.

La publicación se convirtió en uno de los fenómenos más apabullantes de la cultura popular moderna, en uno de los libros más vendidos de las últimas década y en el más popular sobre las relaciones entre los dos sexos.

En el año 2006 y después de trabajar con ese material como conferenciante Paul Dewander adaptó este material al teatro. Y no sólo hizo adaptación del texto para la escena, sino que se erigió también como intérprete disfrutando de un éxito de más siete años.

La obra Título 'Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus', basada en el best-seller de John Gray. Escenario Teatro Casyc. C/Tantín. Santander Fecha y hora Viernes y sábado a las 21.00 horas.

En España la adaptación ha corrido a cargo de Paco Mir, componente del trío cómico Tricicle, ha hecho una versión con el humor propio español y que le ha sacado punta y humor a algunas de las escenas relatadas en el libro. Una obra que se ríe de los tópicos y de la 'guerra' entre los dos sexos por medio de las palabras de Mauro Muñiz de Urquiza, único actor en el escenario que tras plantear algunas preguntas como «¿qué hombre no se ha planteado alguna vez porque su mujer tiene necesidad 365 días al año de pasar horas en el teléfono hablando con su madre, incluso los días que acaba de estar con ella?» o «¿qué mujer no se han sentido decepcionada porque su marido no le dice 'te quiero' veinte veces al día?» hará entender al público que si hombres y mujeres no funcionan igual es porque vienen de distintos planetas.

Las situaciones que Mauro Muñiz presenta durante el espectáculo, que se presenta como guía «esencial» para entender la pareja,evocarán al espectador las diferencias de 'funcionamiento' de cada sexo en situaciones cotidianas de las parejas y lo hará sin cargar «las tintas» hacia ninguno de los dos géneros.

El ciclo Talía continuará los próximos 17 y 18 de este mes con la obra 'Conversaciones de con mamá', interpretada por María Luisa Merlo y Jesús Cisneros. La siguiente cita en el programa será la 'Alta Seducción' del Arturo Fernández, un montaje que estará desde el 23 hasta el 27. 'Camioneta y manta' con Andoni Ferreño y Carla Hidalgo clausurará la edición los días 31 de este mes y 1 de septiembre.