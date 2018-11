Del teatro de Chéjov al de Shakespeare El ciclo 'La Alternativa' de Escena Miriñaque presenta este fin de semana 'La Gaviota', una joya de la literatura rusa. / TN Danza, comedia, improvisación, cabaret y drama conforman la programación de la escena cántabra de este fin de semana LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 07:59

Teatro del Norte presenta este fin de semana en Santander 'La Gaviota', un montaje que relaciona el texto de Antón Chéjov con el 'Hamlet' de Shakespeare a través del trabajo dramatúrgico realizado por Etelvino Vázquez, que se encarga también de la dirección del espectáculo. Es la propuesta de Escena Miriñaque dentro del ciclo 'La Alternativa'. La obra está protagonizada por Cristina Lorenzo, Cristina Alonso, David González y el propio Vázquez y relata una historia de relaciones entre padres e hijos, entre actores consagrados y emergentes. Teatro del Norte, compañía que cuenta ya con 33 años de trayectoria, se enfrenta en esta ocasión a un texto realista.

Este proyecto supone, además, un reto dramatúrgico por el hecho de tener que condensar todos los personajes de la obra en los cuatro protagonistas -Arkadina, Trigorin Nina y Kóstya-, sin que se pierda nada del sentido y significado de la obra.

'La Gaviota' muestra el conflicto eterno entre padres e hijos. Una mala madre y un mal hijo. Pero también habla del arte, del teatro, del sacrificio que comporta ser actor o actriz, y de cómo los mayores, los consagrados, impiden ascender a los jóvenes, a los que empiezan. Y también habla de amor. De amores imposibles en lugares y tiempos imposibles, con personas imposibles. En resumen, 'La Gaviota' de Chejov nos habla de la familia, de la vida y de relaciones imposibles.

PROGRAMACIÓN Palacio de Festivales Danza con la compañía de Cristina Arce y el espectáculo 'Itinerantur'. Mañana, a las 20.30 horas. Y el sábado, 'Eloisa está debajo de un almendro', de Enrique Jardiel Poncela. A las 20.30 horas. Sala de Tres Impro Impar Show. Viernes y sábado, a las 21.00 horas. Escena Miriñaque Ciclo 'La Alternativa', con la compañía asturiana Teatro del Norte que presenta 'La Gaviota'. Sábado y domingo, a partir de las 20.30 horas. Café de las Artes Ciclo 'En la cuerda floja'. Cabaret Fantástico, con cerca de treinta artistas. Viernes, a las 20.30 horas. Sábado, a las 18.00 y 21.00 horas y, domingo, a las 20.30 horas. Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño Ciclo 'Otoño' de teatro. La compañía Morfeo presenta 'Los cuernos de Don Friolera'. Mañana, a las 19.30 horas.

Etelvino Vázquez eligió este texto porque le permitía hablar de la relación entre padres e hijos, el arte o el teatro. Esa frontera invisible tan difícil de traspasar para todo artista que comienza una carrera. Una profunda reflexión sobre el presente del artista y sobre su oscuro porvenir. Pero no solo del artista. «Chéjov habla de jóvenes que no pueden marchar de casa de sus padres porque ante ellos no tienen ningún futuro, ninguna esperanza. Jóvenes que saben que nunca se podrán realizar como personas. Un panorama desolador y actual. Una problemática en la que se sienten reflejados muchos jóvenes de hoy en día, en la que también nos sentimos reflejados todos los que nos dedicamos a alguna parcela del arte», indica el director.

La programación del fin de semana se completa con danza, cabaret, improvisación, comedia y drama. Hasta Sala de Tres llega 'Impro Impar', un espectáculo de lo más gamberro; donde la risa, la música y la impro son los ingredientes para una noche divertidísima. Un show único e irrepetible. Además, se impartirán dos talleres intensivos de iniciación a la improvisación.

El ciclo de otoño de La Vidriera se despide mañana con 'Los cuernos de Don Friolera', una obra que llega con la compañía Morfeo Teatro. Con dramaturgia y dirección de Francisco Negro, en el escenario estarán junto a él, Mayte Bona, Felipe Santiago, Adolfo Pastor, Santiago Nogués y Mamen Godoy. Este divertidísimo esperpento retrata una España de principios del siglo XX en la que Valle Inclán critica los prejuicios morales de la pérdida del honor por «los cuernos»; por eso pretende, y logra con suma ironía, burlarse de sus personajes y de sus comportamientos en una parodia satírica sin precedentes, que provoca risas crueles y desatadas sobre la tradición machista de los españoles.

El ciclo 'En la cuerda floja' continúa el fin de semana en el Café de las Artes con 'Cabaret Fantástico', un espectáculo en el que participan una decena de artistas nacionales e internacionales. Se trata de una propuesta «fresca y divertida para disfrutar del circo con grandes dosis de humor e ingenio, un espectáculo único que transportará al público a otro tiempo y lugar gracias a una escenografía muy cuidada donde no faltarán acrobacias, portés, mástil chino, cable de equilibrio y música en directo».

Finalmente, el Palacio de Festivales acoge una semana con danza y teatro. La compañía de Cristina Arce presenta mañana 'Itinerantur', mientras viernes y sábado llegará 'Eloisa está debajo de un almendro', la obra de Enrique Jardiel Poncela.