El teatro, la música y la danza llenan este fin de semana los templetes de Santander Un nuevo ciclo, 'Tentemplé', que se desarrollará en la Plaza de Pombo y los Jardines de Pereda, ofrecerá cinco espectáculos, «cercanos, participativos y para todas las edades»

Rosa M. Ruiz Santander Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Santander cuenta con dos templetes. Uno en los Jardines de Pereda y otro en la Plaza de Pombo. «No todas las ciudades pueden decir lo mismo», tal y como señalaba ayer Noemí Méndez, concejala de Cultura de la ciudad en la presentación de una nueva iniciativa: 'Tentemplé' que tendrá lugar el sábado y el domingo en estos dos espacios únicos. La idea, si cuenta con el beneplácito del público, es que el ciclo tenga continuidad y, el debut es toda una declaración de intenciones. Las encargadas de la programación son Mónica González y Raquel Sánchez, de Quasar Teatro, quienes se encargaron de explicar que en esta primera edición habrá cinco espectáculos para todas las edades que engloban las disciplinas de teatro, música, danza y performance. Dos de ellos se ofrecerán el sábado en el Templete de los Jardines de Pereda. Se trata de 'Arbre', una obra de teatro de objetos participativo de la compañía Arrels del Bosc del que habrá varios pases por la mañana (10.30, 11.10, 11,50 y 12.30 horas) en la que los espectadores serán una parte activa de la narración. Una propuesta delicada y artesanal que se transforma en un viaje íntimo y sensorial. Esta obra La obra ha sido distinguida con el Premio Espectáculo Singular en el festival Feten y cuenta además con la recomendación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales.

Programa Plaza de Pombo El sábado se podrán ver el espectáculo 'Arbre' a las 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 16.30, 17.10 y 18.30 y el concierto de Violeta Veinte a las 13.00 horas.

Jardines de Pereda. El domingo a las 11.00 y 12.30 estreno nacional de 'La semilla del canto' para bebés de hasta 30 meses. A las 17.30 horas'Sfumato' (que se completará con un taller participativo) y a las 19.00, 19.50, 20.15 y 20.40 estreno de la pieza performativa 'Minucias'.

La otra cita, que tendrá lugar en este escenario, es un concierto de Violeta Veinte, una cantautora que celebra la vida en sus historias con reminiscencias de sonidos de jazz, soul, pop, folk y esencias de la música brasileña.

El domingo el ciclo se traslada al templete de los Jardines de Pereda con tres espectáculos de los cuales son estreno. 'La semilla del canto' es uno de ellos. Se trata de una obra pensada para bebés de hasta 30 meses con música de clave en vivo, voces, movimiento, objetos de juego y poesía. Habrá dos pases de treinta minutos cada uno a las 11.00 y a las 12.30 horas. La asistencia a esta obra, de la compañía Desplegándose, requiere reserva.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, el público podrá disfrutar con 'Sfumato', una reflexión poética, itinerante e inmersiva sobre las relaciones que los humanos establecemos con otras especies en los espacios públicos. La propuesta escénica de Llum de Fideu se completará con un taller participativo para un máximo de 10 personas que podrán participar en la representación.

Este primer 'Tentemplé' concluirá con otro estreno. Esta vez una creación cántabra de Maider Rubio y Cristian Londoño. Se trata de una pieza formativa acompañada de música en directo y suspensiones aéreas, creando una conexión íntima entre los asistentes y el espacio. Habrá cinco pases de quince minutos a las 19.00, 19.25. 19.50, 20.15 y 20.40 horas.

Durante la presentación, Noemí Méndez Méndez destacó el «esfuerzo» que realiza el Ayuntamiento por diversificar la programación cultural y acercarla «cada vez más a la ciudadanía» a través de actividades al aire libre, accesibles y gratuitas, en línea con otras iniciativas como la desarrollada este verano en Jado. «Los templetes de la ciudad son lugares propicios para este tipo de proyectos, que buscan además dinamizar el centro de Santander», señaló.

Por su parte, Mónica González hizo hincapié en que se trata de una propuesta parta todas las edades, incluso para bebés, y que todas las iniciativas se adecuan al espacio existente.

Todos los espectáculos de 'Tentemplé' son de carácter gratuito si bien, dado de que en algunos de ellos las plazas son limitadas, será necesario reservarlas a través de la plataforma Eventbrite.