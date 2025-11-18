El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista de Reinosa Chelo Matesanz. DM

El tejido artístico de Chelo Matesanz, eje de la nueva entrega del ciclo 'MAS Miradas'

La creadora cántabra presenta un recorrido por sus procesos creativos como pionera de la introducción de las técnicas textiles en el arte contemporáneo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

La artista cántabra Chelo Matesanz (Reinosa, 1964) protagoniza hoy martes la nueva jornada del ciclo 'MAS Miradas', una iniciativa de la Concejalía de Cultura del ... Ayuntamiento de Santander que tiene el objetivo de ofrecer «una experiencia más profunda e interpretativa de las exposiciones y colecciones, fomentando el diálogo entre arte, mediadores y públicos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El tejido artístico de Chelo Matesanz, eje de la nueva entrega del ciclo 'MAS Miradas'

El tejido artístico de Chelo Matesanz, eje de la nueva entrega del ciclo &#039;MAS Miradas&#039;