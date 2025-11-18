El tejido artístico de Chelo Matesanz, eje de la nueva entrega del ciclo 'MAS Miradas'

La artista cántabra Chelo Matesanz (Reinosa, 1964) protagoniza hoy martes la nueva jornada del ciclo 'MAS Miradas', una iniciativa de la Concejalía de Cultura del ... Ayuntamiento de Santander que tiene el objetivo de ofrecer «una experiencia más profunda e interpretativa de las exposiciones y colecciones, fomentando el diálogo entre arte, mediadores y públicos».

A partir de las 19.00 horas, y bajo el epígrafe 'El tejido de la mirada', Matesanz tomará como puente una obra del Museo de Arte de Santander para hacer «un recorrido por su propio trabajo y sus procesos creativos, caracterizados por su faceta como pionera de la introducción de las técnicas textiles en el arte contemporáneo». En este caso, la obra será 'Una Chata', de Casimiro Sainz, obra perteneciente a la Colección del MAS, a través de la cual repasará su trayectoria artística, «siempre ligada a su vida docente y su constante formación académica».

La artista ha trabajado soportes como el vídeo, el dibujo, el collage o la cerámica, a través de una trayectoria en la que la crítica especializada ha resaltado obras en las que «el humor y la infancia, donde la conjunción de lo infantil y lo sexuado resulta irreverente, desacraliza con contundencia los modelos masculinos hegemónicos». En este sentido, se ha subrayado que una de las peculiaridades del trabajo de Matesanz es su manera de tratar el feminismo reproduciendo estereotipos desde el humor o la parodia, «a lo Judith Butler, redefiniendo la identidad de género libremente; sirviéndose del pop, la publicidad, el cómic, el expresionismo abstracto, la neofiguración, el folclore o la costura; entendiendo la tela como mancha y el pespunte como trazo, utilizándola como herramienta pictórica flagrante de preciosismo y fragilidad».

Chelo Matesanz, artista apasionada de la docencia, ejerce como profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo (Campus de Pontevedra). Es una de las artífices del Programa de Residencias Artísticas Celestino Cuevas.

Su obra está presente en colecciones como CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), Fundación ARCO Madrid, Fundación Botín, Colección Testimoni (Fundación La Caixa, Barcelona), Colección Fundación Caja Cantabria y Colección Norte.

De su creación se ha destacado la pintura «textil, epidérmica que se expande por lenguajes, metáforas y soportes heterogéneos. Un juego maníqueo en el que la vida y el arte, lo público y lo privado, la tradición y la modernidad o lo cosido y lo pegado se hilvanan caóticamente».

Diferentes soportes como el vídeo, el dibujo, el collage o la cerámica se engarzan en su trayectoria.

La sesión de hoy, desde las 19 horas, se enmarca en la nueva programación continuada y periódica del museo para reforzar su labor didáctica a través de una serie de actividades paralelas a las exposiciones temporales y a la colección. 'Miradas', que se inauguró el pasado 20 de mayo con la presencia de Ángeles Caso, ha contado con la participación de la escritora Ana Merino o de la artista Pilar Albarracín. Este proyecto de mediación artística, diseñado por Raquel Martín para el Museo santanderinio, concibe el espacio como «espacio contenedor, preservador, como ente nutricio, como lugar de aprendizaje, como espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio de pensamiento...de miradas». Es el protagonista absoluto de este proyecto que, ahondando en la trayectoria del museo, busca mostrar nuevas visiones del MAS a la ciudadanía, «no sólo como el edificio museístico que es, sino como generador de experiencias y pensamiento crítico».