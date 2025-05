Los trayectos creativos de Pedro Sobrado se reflejan en la mirada de las nuevas generaciones

Guillermo Balbona Santander Martes, 27 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La línea de vida y arte que el pintor ha trazado durante décadas se ha reflejado no ya en etapas, inquietudes y diferentes maneras de entender la creación, sino en sucesivos reflejos sociales y ciudadanos. Pedro Sobrado ha dibujado de manera incesante una forma de vivir el presente, la necesidad de perseguir el instante y de plasmar una actitud en su pintura y ante la vida. Son ya varias generaciones las que han participado de la obra reconocible, en sus diversos caminos y trayectos, del artista cántabro. Ahora, en una ocasión especial regresa el creador a través de una exposición bajo el epígrafe '35 años compartiendo arte y educación', un homenaje al pintor vertebrado por las interpretaciones que los escolares han realizado de algunas de las obras más representativas del artista.

La muestra, que se inaugura hoy (19.00 horas) en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega, reúne obras significativas de las tres grandes etapas creativas de Sobrado, de su periodo parisino al vínculo madrileño pasando por su producción ingente en Cantabria, pero en este caso acompañadas por reinterpretaciones abordadas por el alumnado del Colegio Escudero Espronceda, con el que el pintor mantiene desde hace 35 años un intenso vínculo. Si el Año Sobrado permitió captar esa panorámica cronológica, también de estilo y forma del artista, el veterano pintor no se detuvo ahí. De Tabacalera al Casino y ahora en la sala Mauro Muriedas, Sobrado vuelve a reencontrarse con ese dibujo esencial que lleva hasta una figuración cómplice y familiar, humana y social. Es ese retrato cotidiano, que tan pronto representa una comunidad y un colectivo como individualiza el trazo leve de color sobre una figura femenina, un detalle urbano o un gesto compartido.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, junto al propio Sobrado y la directora del CEIP Pintor Escudero Espronceda, Natalia Saiz, presentaron esta iniciativa que no solo vuelve a subrayar el valor artístico de su creación, sino también su dimensión pedagógica y emocional. «Esta exposición es impresionante con mayúsculas porque nos permite ver el mundo a través de la mirada de Sobrado y también a través de la de nuestros niños y niñas», en palabras de Vélez. Para la concejala, se trata de «una oportunidad única para experimentar cómo el arte puede ser herramienta de aprendizaje, de expresión y de conexión entre generaciones». Sobrado, considerado uno de los grandes referentes culturales de Torrelavega y, «sin duda, uno de nuestros mayores orgullos, es además una persona generosa, cercana, comprometida»; y, en este sentido, la exposición es también un homenaje a su forma de entender el arte: compartido, vivo y profundamente humano».

Saiz explicó que la exposición es el resultado de un trabajo desarrollado durante todo el curso, en el que el alumnado ha seleccionado y reelaborado obras de cada etapa del pintor. La directora recordaba que Sobrado lleva 35 años «acompañando al colegio: ha diseñado murales, logos, ha impartido charlas.... Siempre de forma altruista, siempre cercano y este proyecto es nuestro modo de agradecérselo», aseguró.

Asimismo, el proyecto va más lejos al concebirse un libro con las obras de Sobrado asumidas a su modo por el alumnado y acompañadas por textos en los que también han participado las familias y algunos artistas cántabros que han querido colaborar en el homenaje. Este libro será presentado el próximo 13 de junio durante el acto de entrega de los premios de dibujo que llevan el nombre del pintor. Sobrado, visiblemente emocionado, agradecía el homenaje tras evocar su larga relación con el CEIP. «Este proyecto me toca muy de cerca porque los niños tienen una forma de mirar el arte que es pura, natural, sin filtros y eso es algo que no se puede enseñar ni comprar». El pintor confesó que «ha sido un privilegio compartir estos años con los escolares. Ver cómo entienden y recrean mis cuadros me conmueve, porque es una conexión directa, sin intermediarios. El arte, cuando llega a los niños, se queda para siempre», sentenció el artista.