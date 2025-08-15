Treinta huellas de Fotoperiodismo en Santander, en la Fábrica de Creación

Treinta imágenes, trece profesionales y un cuarto de siglo de acontecimientos captados por sus cámaras de fotos. La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros inauguró en ... la Fábrica de Creación, en el edificio del Centro Cívico de Tabacalera, la muestra 'XXV años de Fotoperiodismo en Santander', un repaso a la actualidad que ha marcado la vida de la capital cántabra vista desde la perspectiva de quienes recorren sus calles a diario, atentos al momento exacto en que los hechos ocurren.

La muestra, que llega de la mano del Ayuntamiento de Santander a través de su área de Cultura, reúne imágenes de Esteban Cobo, Joaquín Gómez Sastre, Alberto Aja, Celedonio Martínez, Javier Cotera, Antonio San Emeterio, Pedro Puente, César Ortiz, Javier Rosendo, Roberto Ruiz, Román Alonso, Miguel de las Cuevas y Luis Palomeque.

En paralelo a la muestra, que se podrá ver hasta el día 30, la APFC ha desarrollado un taller de cinco sesiones con el que acercar a la ciudadanía los entresijos técnicos y conceptuales de su fundamental labor diaria.