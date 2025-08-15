El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha: Javier Cotera, Antonio San Emeterio, Alberto Aja, Esteban Cobo, Joaquín Gómez Sastre, Celedonio Martínez y Pedro Puente, en la inauguración de la muestra. DM

Treinta huellas de Fotoperiodismo en Santander, en la Fábrica de Creación

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Treinta imágenes, trece profesionales y un cuarto de siglo de acontecimientos captados por sus cámaras de fotos. La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros inauguró en ... la Fábrica de Creación, en el edificio del Centro Cívico de Tabacalera, la muestra 'XXV años de Fotoperiodismo en Santander', un repaso a la actualidad que ha marcado la vida de la capital cántabra vista desde la perspectiva de quienes recorren sus calles a diario, atentos al momento exacto en que los hechos ocurren.

