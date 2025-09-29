Tres poetas cántabros comparten la palabra de Ángel González en La Vorágine Lorenzo Oliván, Ana García Negrete y Marcos Díez ahondan el miércoles en la obra del poeta. Y Bernardo Díaz Nosty presenta el viernes su retrato de Periodistas extranjeras en la Guerra Civil'

Guillermo Balbona Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

La palabra del poeta Ángel González, la memoria de mujeres reporteras que contaron la guerra civil y el club de lectura de Mirera configuran las propuestas de esta semana en la librería La Vorágine, cultura crítica. En el Centenario del nacimiento del autor de 'Áspero mundo' (Oviedo, 1925 -Madrid, 2008) tres poetas cántabros Lorenzo Oliván, Ana García Negrete y Marcos Díez ponen en común la obra y el legado de Angel González. Será el miércoles, día 1 de octubre, a las 19.30 horas. Escribía el periodista santanderino Jesús Ruiz Mantilla, cuando murió el poeta, que era «un creador agudo, hipersensible, con un compromiso con la decencia, la libertad y la justicia que le acompañaron siempre. Así venció el odio, dignificó todas las derrotas y se convirtió en ejemplar».

Una voz serena y a la vez combativa, cuyo reconocimiento institucional llegó con la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1985 y su ingreso en la Real Academia Española en 1996, donde ocupó el sillón «P». En ese contexto y bajo esa definición La Vorágine convoca a tres voces poéticas diferentes: la de Lorenzo Oliván, conocedor de la obra de González y muy cercano al poeta asturiano; la de Ana García Negrete, y la de Marcos Díez.

Ya el jueves, a las 19.00 horas, en el espacio de la calle santanderina Cisneros se celebra la próxima sesión del club de lectura, donde los asistentes compartirán impresiones sobre el libro 'Huaco retrato' de Gabriela Wiener. Cuestiones como la migración, la colonización, el feminismo y lo queer dialogan y se cuestionan entre sí.

Y el viernes, día 3 de octubre, Bernardo Díaz Nosty presenta 'Lo contaron al mundo. Periodistas extranjeras en la Guerra Civil'. Es el fruto de una investigación que identifica a cerca de doscientas periodistas, fotoperiodistas, colaboradoras de prensa y algunas autoras de memorias que, entre 1936 y 1939, viajaron a España procedentes de más de veinticinco naciones, y dejaron testimonio de su experiencia. Díaz Nosty, periodista e investigador, presenta un libro que busca «subsanar la anomalía historiográfica, que limita la presencia femenina a un número muy reducido de periodistas, mediante la recuperación de las voces ignoradas». El acto forma parte de una serie de encuentros sobre el papel de las mujeres periodistas que cubren conflictos armados.