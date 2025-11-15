El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santillana del Mar, uno de los focos habituales del turismo. Luis Palomeque

La turistificación del territorio abre el nuevo Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico

El Colegio de Arquitectos inicia su proyecto con charlas y debates abiertos a la sociedad para fomentar la reflexión sobre el impacto del turismo creciente en las poblaciones, los barrios y el tejido residencial

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Reflexionar sobre el impacto del turismo creciente es el objetivo fundacional del nuevo Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico impulsado por el Colegio de Cantabria, que ... se pone en marcha la próxima semana. La creación de un foro, concebido bajo ese concepto, fue una de las propuestas presentadas en el programa de candidatura de la actual Junta de Gobierno del COACan. Este espacio nace «con el propósito de generar una reflexión profunda y plural en torno a cuestiones de interés social, tomando como punto de partida el amplio espectro de la arquitectura». El Colegio, con esta iniciativa, asume la «responsabilidad social» de promover un ámbito de debate y pensamiento crítico, propio del entorno académico. «Dado que Cantabria carece de una escuela de arquitectura», el COACan impulsa este «espacio abierto a todos los sectores interesados, desde una perspectiva transversal que permita abordar temas contemporáneos, como en este caso, el fenómeno de la turistificación».

