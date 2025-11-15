La turistificación del territorio abre el nuevo Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico

Reflexionar sobre el impacto del turismo creciente es el objetivo fundacional del nuevo Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico impulsado por el Colegio de Cantabria, que ... se pone en marcha la próxima semana. La creación de un foro, concebido bajo ese concepto, fue una de las propuestas presentadas en el programa de candidatura de la actual Junta de Gobierno del COACan. Este espacio nace «con el propósito de generar una reflexión profunda y plural en torno a cuestiones de interés social, tomando como punto de partida el amplio espectro de la arquitectura». El Colegio, con esta iniciativa, asume la «responsabilidad social» de promover un ámbito de debate y pensamiento crítico, propio del entorno académico. «Dado que Cantabria carece de una escuela de arquitectura», el COACan impulsa este «espacio abierto a todos los sectores interesados, desde una perspectiva transversal que permita abordar temas contemporáneos, como en este caso, el fenómeno de la turistificación».

Este primer laboratorio se ha estructurado en torno a tres ponencias y una mesa redonda, a modo de diálogo abierto a actores involucrados dentro del ámbito regional para abordar cómo este proceso está transformando la actividad en los espacios públicos, las dinámicas socioeconómicas y la forma de habitar el territorio.

El próximo jueves, día 20, a las 18.00 horas, intervendrá Edurne Vidal, especialista en desarrollo de destinos turísticos y experta en turismo sostenible además de gerente de la Empresa Municipal de Turismo de Santander. A las 19.15 horas será el turno de Álvaro Ardura, doctor en Arquitectura y profesor de Urbanismo en la Escuela de Madrid. El viernes, a las 18.00 horas, José Mansilla, doctor en Antropología Social especializado en estudios urbanos, participación y turismo y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona expondrá sus reflexiones para dar paso a una mesa redonda abierta a actores relevantes del ámbito regional que estará moderada por la arquitecta coordinadora del primer Laboratorio, Ana Ruiz Nieves, y en la que participarán los tres ponentes.

«Hoy en día todo sucede muy rápido y a gran escala, lo que dificulta tanto la reflexión como la toma de decisiones efectivas de los poderes públicos»

El Centro Ricardo Lorenzo, cuya sede se ubica en Los Aguayos, acoge este foro colaborativo «donde poder explorar ideas, generar reflexiones y plantear soluciones creativas». Como primer 'experimento' el proyecto, que lleva por nombre 'LAbo01_Pensarq, Turistificación' dedica su punto de partida a este proceso complejo que, en ocasiones, puede considerarse «masivo en las poblaciones, los barrios, el tejido residencial y la matriz biofísica de Cantabria», según Ana Ruiz. Desde el COACan, con motivo de este proyecto, se recuerda que más de dos millones de turistas visitaron Cantabria el año pasado, lo que ha hecho que el 11% del PIB cántabro proceda ya de este sector, y que, de las 4.800 viviendas de uso turístico que existían en 2020, se haya pasado a las 8.700 en 2024. Según los datos de INE, Cantabria ha experimentado, además uno de los incrementos del precio del alquiler de la vivienda más altos del país. Greenpeace, por su parte, denuncia impactos del proceso de turistificación en entornos naturales como los acantilados entre Loredo y Langre, así como costas presionadas por la concentración de viviendas turísticas.

Son datos que sustentan la decisión de centrar el primer Laboratorio en el análisis de este hecho: «No estamos ante un fenómeno novedoso. Hemos tenido ejemplos como los de Laredo o Noja de hace unas décadas pero hace 20, 30 o 40 años esos procesos tenían un desarrollo en el tiempo más pausado. Hoy en día todo sucede muy rápido y a gran escala, lo que dificulta tanto la reflexión como la toma de decisiones efectivas por parte de los poderes públicos, que tienen que planificar casi ante hechos consumados», explica Román San Emeterio, decano del COACan, quien considera que, como este fenómeno ha sucedido recientemente en otras zonas geográficas, «quizás podamos aprender para no cometer los errores que se han cometido y aplicar medidas de éxito que se han encontrado en otros lugares».

También recuerda que algunas de estas medidas han sido y están siendo muy controvertidas en otros territorios, como las llevadas a cabo en Barcelona, donde se ha anunciado la prohibición de los alquileres turísticos a partir de 2029.