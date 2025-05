A vueltas con Eurovisión

Comenta Compartir

Ha pasado casi una semana del Festival de Eurovisión y la polémica no deja de crecer, sobre todo en lo que respecta a si debió ... participar o no Israel, que financia en gran parte del certamen con el patrocinio de una de sus marcas de belleza, y por el voto del público que vota, como siempre, no a lo mejor sino donde más duele. Les voy a contar un secreto que todos los que hemos trabajado en algún festival de cine sabemos: el voto del público es siempre más fácil de manipular. Y merece la pena que ustedes sepan cómo. En un festival de cine, el voto del público lo ejercen los asistentes a cada película donde deben puntuar lo que acaban de ver, de cero a diez. Basta con que la productora o distribuidora del filme meta en la sala a una mayoría de espectadores controlados por ellos, y que a la salida le den diez puntos a la película de marras.

Y hay más. Por ejemplo, hay que dar cero puntos a las favoritas, para que baje la media y no alcancen al título que nos interesa que gane. En realidad, es muy sencillo. Si esto pasa en el reducido espacio de un festival de cine, que no va a pasar a nivel de Eurovisión. Este domingo Mamen Mendizábal nos mostró en 'Anatomía de...' otro caso de manipulación con los eurofans votando donde más duele: Roberto Chikilicuatre llegando a la final de Eurovisión con 'Baila el chiki chiki' por las votaciones populares. Y también tenemos la miniserie 'La, la, la' que muestra cómo el franquismo quiso lavar su imagen ganando Eurovisión, algo no tan lejano con el lavado de cara que ha buscado Israel este año. Por supuesto nada que objetar a la canción y a su intérprete, a la que seguramente nadie le informó de nada, tampoco de que mientras ella cantaba, su país seguía bombardeando a los niños de Gaza.

